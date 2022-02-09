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Официально: Днепр-1 арендовал левого защитника Шапекоэнсе Бусанелло
Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба
chapecoense.com
Бразильский "Шапекоэнсе" официально объявил об аренде левого защитника Габриэля Бусанелло "
Аренда рассчитана на 1 год (до конца 2022) после чего украинская команда сможет реализовать опцион на покупку.
Ранее сообщалось, что аренда игрока будет стоить "Днепру-1" 170 тысяч евро.
Transfermarkt оценивает Бусанелло в 1,5 млн. евро.
Воспитанник молодежки "Шапекоэнсе", Бусанелло стал игроком первой команды в 2016 году и сыграл 68 матчей, забив четыре гола.
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