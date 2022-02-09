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Официально: Днепр-1 арендовал левого защитника Шапекоэнсе Бусанелло

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба

Официально: Днепр-1 арендовал левого защитника Шапекоэнсе Бусанелло

chapecoense.com

Новина українською

Бразильский "Шапекоэнсе" официально объявил об аренде левого защитника Габриэля Бусанелло "Днепром-1".

Аренда рассчитана на 1 год (до конца 2022) после чего украинская команда сможет реализовать опцион на покупку.

Ранее сообщалось, что аренда игрока будет стоить "Днепру-1" 170 тысяч евро.

Transfermarkt оценивает Бусанелло в 1,5 млн. евро.

Воспитанник молодежки "Шапекоэнсе", Бусанелло стал игроком первой команды в 2016 году и сыграл 68 матчей, забив четыре гола.

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В статье: Шапекоэнсе СК Днепр-1 Габриэль Бусанелло
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.02.2022 в 20:50
Вроде неплохой игрок
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Party555 (Днепр)
09.02.2022 в 20:47
Добро пожаловать!
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