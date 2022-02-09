Официально: Днепр-1 арендовал левого защитника Шапекоэнсе Бусанелло

Бразильский "Шапекоэнсе" официально объявил об аренде левого защитника Габриэля Бусанелло " Днепром-1 ".

Аренда рассчитана на 1 год (до конца 2022) после чего украинская команда сможет реализовать опцион на покупку.

Ранее сообщалось, что аренда игрока будет стоить "Днепру-1" 170 тысяч евро.

Transfermarkt оценивает Бусанелло в 1,5 млн. евро.

Воспитанник молодежки "Шапекоэнсе", Бусанелло стал игроком первой команды в 2016 году и сыграл 68 матчей, забив четыре гола.