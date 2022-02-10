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Новый претендент. Коноплянка может продолжить карьеру в клубе польской Экстракласы

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

И речь далеко не о гранде

Новый претендент. Коноплянка может продолжить карьеру в клубе польской Экстракласы

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Евгений Коноплянка близок к уходу из "Шахтера". Украинский вингер почти не играет после прихода де Дзерби, и зимой, по слухам, мог оказаться в ФК "ЛАСК" из Австрии. Правда переход сорвался.

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По данным BuckarooBanzai, у украинца появился новый вариант продолжения карьеры. В его услугах заинтересован польский клуб "Краковия", идущий на девятом месте в польской Экстракласе.

Вполне вероятно, что если трансфер состоится, то только в качестве бесплатного перехода украинца. Окончательная информация должна будет появиться до субботы.

В нынешнем сезоне Евгений провел за "Шахтер" всего две игры, проведя на полее менее 50 минут игрового времени.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.02.2022 в 13:05
в случае Коны уже не важно - где и тем более - за сколько, лишь бы играть
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.02.2022 в 13:36
Сумніваюся, що він рветься ось так прямо грати. Аби бало капало.
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0
0
Ипать кротоф (Киев)
10.02.2022 в 12:38
ЛОЛ, они его зарплату не потянут
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.02.2022 в 12:38
Йому мабуть все рівно, де сидіти на банці.
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0
-1
alexfc (Киев)
10.02.2022 в 11:51
ще один приклад. як можна загубити кар'єру гравця
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+4
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.02.2022 в 11:20
Коно даже и бесплатно не хотят брать --до игрался
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+5
0
Cerega15 (Kherson)
10.02.2022 в 11:30
В польскую команду уровня нашего Миная? Заберут с удовольствием, вопрос только захочет ли Женя за два - три года там получить такую же зп, как за оставшиеся полгода тут? Не удивлюсь, если они сейчас переговорят для виду и Коно останется дорабатывать текущий контракт - типа, я сделал все, что мог ¯\_(ツ)_/¯
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+6
0
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alex.belogubko (одесса)
10.02.2022 в 11:45
не куда он не пойдёт --будет бить рекорд Васи Кобина на скамейке--кто ему будет платить такие бабки а ШД будет контракт
+5
0


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