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Новый претендент. Коноплянка может продолжить карьеру в клубе польской Экстракласы
И речь далеко не о гранде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Евгений Коноплянка близок к уходу из "Шахтера". Украинский вингер почти не играет после прихода де Дзерби, и зимой, по слухам, мог оказаться в ФК "ЛАСК" из Австрии. Правда переход сорвался.
По данным BuckarooBanzai, у украинца появился новый вариант продолжения карьеры. В его услугах заинтересован польский клуб "Краковия", идущий на девятом месте в польской Экстракласе.
Вполне вероятно, что если трансфер состоится, то только в качестве бесплатного перехода украинца. Окончательная информация должна будет появиться до субботы.
????????????????????➡️????????— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 10, 2022
Jevhen Konoplianka może trafić do Cracovii.
Jego agneci rozmawiają z klubem z Krakowa. Sprawa ma się wyjaśnić najpóźniej do soboty.
Prawdopodobnie darmowy transfer.
Rozmawiałem o nim kilka dni temu z byłym szefem skautów Szachtara J. Boto- to wciąż świetny piłkarz pic.twitter.com/00g23Z0jvh
В нынешнем сезоне Евгений провел за "Шахтер" всего две игры, проведя на полее менее 50 минут игрового времени.
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