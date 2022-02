Новый претендент. Коноплянка может продолжить карьеру в клубе польской Экстракласы

Евгений Коноплянка близок к уходу из "Шахтера". Украинский вингер почти не играет после прихода де Дзерби, и зимой, по слухам, мог оказаться в ФК "ЛАСК" из Австрии. Правда переход сорвался.

По данным BuckarooBanzai, у украинца появился новый вариант продолжения карьеры. В его услугах заинтересован польский клуб "Краковия", идущий на девятом месте в польской Экстракласе.

Вполне вероятно, что если трансфер состоится, то только в качестве бесплатного перехода украинца. Окончательная информация должна будет появиться до субботы.

????????????????????➡️????????

Jevhen Konoplianka może trafić do Cracovii.



Jego agneci rozmawiają z klubem z Krakowa. Sprawa ma się wyjaśnić najpóźniej do soboty.



Prawdopodobnie darmowy transfer.



Rozmawiałem o nim kilka dni temu z byłym szefem skautów Szachtara J. Boto- to wciąż świetny piłkarz pic.twitter.com/00g23Z0jvh