Динамо закрывает второй сбор разгромной победой

У игр с утра есть своя специфика. Сегодня сложилось впечатление, что соперник "динамовцев" вышел на матч, не проснувшись. Поэтому киевляне в первой половине доминировали на поле и уверенно контролировали мяч. Голы были делом времени, и их мы увидели два.

Первый из них заработал Антюх, найдя контакт в штрафной с соперником после прострела от Дубинчака, 11-метровый реализовал капитан Киева в первом тайме, Шапаренко. Удвоил преимущество Гармаш, здорово слёту над голкипером запустив снаряд от правого угла штрафной под дальнюю стойку.

Традиционно не обошлось от Луческу без интересностей в расстановке. На этот раз "хедлайнером дня" стал де Пена, расположившийся в середине поля в треугольнике с Гармашем и Шапаренко. Но уровень сопротивления от соперника был настолько вялый, что делать какие-то выводы не хочется.

После перерыва на поле появились Цыганков, Сидорчук и Буяльский, а также остался Шапаренко - это сразу же подняло командную скорость вдвое. Поэтому третий гол мы ждали всего три минуты: Витиньо поборолся на левом фланге, мяч отскочил к Буяльскому, который сделал передачу на Цыганкова, дальний удар Виктора голкипер парировал перед собой на ногу Ванату.

Всё было очень хорошо, если забыть, что это сборы, а в соперниках - пятая команда Боснии и Герцеговины. Но без ложки дёгтя как обычно не обошлось. Боль засмотрелся на газон и не заметил, как его обокрали, молодой защитник успел только сфолить на сопернике в своей штрафной. Это пенальти уже в ворота Бойко, который свою команду не спас.

Темп на какое-то время упал, но лидеры "Динамо" свой ещё один момент нашли, вернув преимущество в три гола для киевлян: Цыганков от лицевой откатил на Шапаренко, Николай чётко пробил ближе к левой стойке.

Киевляне возвращаются в Киев, но уже в воскресенье вернутся в Турцию. Там уже ожидаем наигрывания основы и меньше экспериментов.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) 4:1

Голы: Шапаренко 16 (пен.), Гармаш 35, Ванат 48, Шапаренко 81 - Мужан 67

"Динамо" первый тайм: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербич, Кулач.

"Динамо" второй тайм: Бойко (Моргун 82), Кендзёра, Боль, Бражко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Шкурин 82), Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат.

Предупреждения: Боль 67