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Динамо закрывает второй сбор разгромной победой

Премьер-лига
(2 голосов)

Без пропущенного снова не обошлось

Динамо закрывает второй сбор разгромной победой

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

У игр с утра есть своя специфика. Сегодня сложилось впечатление, что соперник "динамовцев" вышел на матч, не проснувшись. Поэтому киевляне в первой половине доминировали на поле и уверенно контролировали мяч. Голы были делом времени, и их мы увидели два.

Первый из них заработал Антюх, найдя контакт в штрафной с соперником после прострела от Дубинчака, 11-метровый реализовал капитан Киева в первом тайме, Шапаренко. Удвоил преимущество Гармаш, здорово слёту над голкипером запустив снаряд от правого угла штрафной под дальнюю стойку.

Традиционно не обошлось от Луческу без интересностей в расстановке. На этот раз "хедлайнером дня" стал де Пена, расположившийся в середине поля в треугольнике с Гармашем и Шапаренко. Но уровень сопротивления от соперника был настолько вялый, что делать какие-то выводы не хочется.

После перерыва на поле появились Цыганков, Сидорчук и Буяльский, а также остался Шапаренко - это сразу же подняло командную скорость вдвое. Поэтому третий гол мы ждали всего три минуты: Витиньо поборолся на левом фланге, мяч отскочил к Буяльскому, который сделал передачу на Цыганкова, дальний удар Виктора голкипер парировал перед собой на ногу Ванату.

Всё было очень хорошо, если забыть, что это сборы, а в соперниках - пятая команда Боснии и Герцеговины. Но без ложки дёгтя как обычно не обошлось. Боль засмотрелся на газон и не заметил, как его обокрали, молодой защитник успел только сфолить на сопернике в своей штрафной. Это пенальти уже в ворота Бойко, который свою команду не спас.

Темп на какое-то время упал, но лидеры "Динамо" свой ещё один момент нашли, вернув преимущество в три гола для киевлян: Цыганков от лицевой откатил на Шапаренко, Николай чётко пробил ближе к левой стойке.

Киевляне возвращаются в Киев, но уже в воскресенье вернутся в Турцию. Там уже ожидаем наигрывания основы и меньше экспериментов.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) 4:1
Голы: Шапаренко 16 (пен.), Гармаш 35, Ванат 48, Шапаренко 81 - Мужан 67
"Динамо" первый тайм: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербич, Кулач.
"Динамо" второй тайм: Бойко (Моргун 82), Кендзёра, Боль, Бражко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Шкурин 82), Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат.
Предупреждения: Боль 67

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В статье: Динамо (Киев) Широки Бриег (Босния и Герцоговина)
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
10.02.2022 в 13:43
Впереди важные и ответственные игры ЛЧ!Там и должно проявиться мастерство!Команды в ЛЧ УЖЕ ДРУГОГО УРОВНЯ!У них в разгаре чемпионаты,идут 1\4 кубка,а наши только "просыпаются!".Что тут скажешь?!Нужны крытые стадионы,чтобы подстраиваться под Эвропу,а вы как хотели?!А приглашать в команды "готовых!"бразилов???Поэтому и пасём задних!Причём опускаемся всё ниже и ниже,уже плинтус видно!
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Hanter44 (Baburka)
10.02.2022 в 13:27
Ойой! Как страшно Теперь в ЛЧ им соперников нет
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+2
-2
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Динамiт (Василькiв)
10.02.2022 в 13:47
В мого сусiда, Яхеля Минахiлевича Струльберовича, живе собака, с у ч к а ! Звуть ii Бабурка. Вилiзе з будки, гавкне двiчi -- та знову в будкую Та так цiлий день !
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.02.2022 в 13:19
Реве та стогне Брієг Широкий.
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