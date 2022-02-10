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Пушка от Гармаша. Мощный гол полузащитника Динамо в контрольном матча - ВИДЕО
Ден это умеет
Фото - Олександр Приходько
Десятого февраля киевское "Динамо" проводит заключительный контрольный матч на вторых сборах. В соперниках - "Широки Бриег".
Коллектив Луческу забил сразу три гола, и один из них получился слишком красивым. Мы говорим об пушке Дениса Гармаша, мощно пробившего с лета в штрафной соперника. Тут смотреть нужно.
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
10.02.2022 в 13:46
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Morphyk7 (Черновцы)
10.02.2022 в 13:34
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Morphyk7 (Черновцы)
10.02.2022 в 13:32
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