  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушка от Гармаша. Мощный гол полузащитника Динамо в контрольном матча - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушка от Гармаша. Мощный гол полузащитника Динамо в контрольном матча - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Ден это умеет

Пушка от Гармаша. Мощный гол полузащитника Динамо в контрольном матча - ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Десятого февраля киевское "Динамо" проводит заключительный контрольный матч на вторых сборах. В соперниках - "Широки Бриег".

Читайте такжеДинамо - Широки Бриег. Анонс и прогноз на контрольный матч 10.02.2022

Коллектив Луческу забил сразу три гола, и один из них получился слишком красивым. Мы говорим об пушке Дениса Гармаша, мощно пробившего с лета в штрафной соперника. Тут смотреть нужно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
10.02.2022 в 13:46
Конечно красиво.но где были защитники?Ведь в радиусе 3 м их не было видно!!!???
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
10.02.2022 в 13:34
Пушка-навесик
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
10.02.2022 в 13:32
Пушка... А это законно?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...