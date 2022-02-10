Пушка от Гармаша. Мощный гол полузащитника Динамо в контрольном матча - ВИДЕО

Десятого февраля киевское "Динамо" проводит заключительный контрольный матч на вторых сборах. В соперниках - "Широки Бриег".

Коллектив Луческу забил сразу три гола, и один из них получился слишком красивым. Мы говорим об пушке Дениса Гармаша, мощно пробившего с лета в штрафной соперника. Тут смотреть нужно.