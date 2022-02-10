Бацула: Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за Ворсклу

Новичок "Ворсклы" защитник Андрей Бацула рассказал о своей мотивации хорошо проявить себя в команде.

"Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву. Это была моя цель. На душе было чувство некой недосказанности, так как когда-то в молодом возрасте я не смог закрепиться в "Ворскле".

Тогда при Павлове был очень хороший подбор футболистов, которым я уступал по уровню. Теперь времена поменялись. Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за первую команду", — сказал Бацула.