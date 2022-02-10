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Бацула: Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за Ворсклу
Защитник вернулся в Полтаву
Фото: ФК Ворскла
"Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву. Это была моя цель. На душе было чувство некой недосказанности, так как когда-то в молодом возрасте я не смог закрепиться в "Ворскле".
Тогда при Павлове был очень хороший подбор футболистов, которым я уступал по уровню. Теперь времена поменялись. Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за первую команду", — сказал Бацула.
Напомним, что Бацула был в структуре "Ворсклы" с 2009 по 2014 годы. В послужном списке футболиста есть выступления за украинские клубы "Зирку" и "Александрию". Защитник пробовал себя и за рубежом. В сезонах 2018/2020 защитник выступал за бельгийский "Кортрейк", а последним его клубом до возвращения в Украину было "Динамо" Минск.
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