Мудрик, Бондарь и Судаков. Шахтер объявил состав на первый спарринг второго турецкого сбора

Сегодня, 12 февраля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против своих тезок - "Шахтера" из Караганды. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби выбрал состав на этот спарринг:

Стартовая одиннадцатка: Трубин – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Маркос, Майкон – Нерес, Судаков, Мудрик – Педринью.

Трубин – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Маркос, Майкон – Нерес, Судаков, Мудрик – Педринью. Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Мораес.

Отметим, что этим поединком “Шахтер” откроет программу второго тренировочного сбора в Турции. Кроме встречи с командой из Караганды, запланированы еще три поединка.

⚒ Наш склад на товариський матч із «Шахтарем» (Караганда).



???? Пряма трансляція гри – на Shakhtar TV, у мобільному додатку FC Shakhtar (доступний у Google Play та App Store) і на клубному каналі на YouTube ⬇️https://t.co/2AjGb7jxON#ШахтарШахтарКараганда #Shakhtar pic.twitter.com/nnCEZtI29u — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 12, 2022

Читайте также Шахтер перенес товарищеский матч с Мариуполем