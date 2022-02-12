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Мудрик, Бондарь и Судаков. Шахтер объявил состав на первый спарринг второго турецкого сбора

Премьер-лига
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В старте пять украинцев

Мудрик, Бондарь и Судаков. Шахтер объявил состав на первый спарринг второго турецкого сбора

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 12 февраля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против своих тезок - "Шахтера" из Караганды. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби выбрал состав на этот спарринг:

  • Стартовая одиннадцатка: Трубин – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Маркос, Майкон – Нерес, Судаков, Мудрик – Педринью.
  • Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Мораес.

Отметим, что этим поединком “Шахтер” откроет программу второго тренировочного сбора в Турции. Кроме встречи с командой из Караганды, запланированы еще три поединка.

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Матч между “Шахтерами” начнется в 16:00. За событиями поединка вы можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Шахтер (Донецк) Шахтер (Караганда) Роберто Де Дзерби Валерий Бондарь Михаил Мудрик Георгий Судаков
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