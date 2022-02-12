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Мудрик, Бондарь и Судаков. Шахтер объявил состав на первый спарринг второго турецкого сбора
В старте пять украинцев
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 12 февраля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против своих тезок - "Шахтера" из Караганды. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби выбрал состав на этот спарринг:
- Стартовая одиннадцатка: Трубин – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Маркос, Майкон – Нерес, Судаков, Мудрик – Педринью.
- Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Мораес.
Отметим, что этим поединком “Шахтер” откроет программу второго тренировочного сбора в Турции. Кроме встречи с командой из Караганды, запланированы еще три поединка.
⚒ Наш склад на товариський матч із «Шахтарем» (Караганда).— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 12, 2022
???? Пряма трансляція гри – на Shakhtar TV, у мобільному додатку FC Shakhtar (доступний у Google Play та App Store) і на клубному каналі на YouTube ⬇️https://t.co/2AjGb7jxON#ШахтарШахтарКараганда #Shakhtar pic.twitter.com/nnCEZtI29u
Матч между “Шахтерами” начнется в 16:00. За событиями поединка вы можете следить в
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