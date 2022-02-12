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Заря обыграла середняка чемпионата Дании
Второй контрольный поединок луганчан
ФК "Заря" / Автор неизвестен
Луганская "Заря" провела второй тренировочный спарринг за сегодня. На этот раз подопечные Виктора Скрипника сыграли против датского "Оденсе" и одержали победу со счетом 3:2.
Голами в составе украинской команды отметились Раймонд Овусу, Дмитрий Хомченовский и Сергей Булеца.
На данный матч "Заря" вышла таким составом: Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура, 46), Сергей Булеца, Олег Данченко, Александр Гладкий (Шахаб, 60), Максим Имереков, Жуниньо (Денис Фаворов, 70), Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Раймонд Овусу, Виталий Вернидуб, Максим Хлань (Даниил Алефиренко, 89).
"Оденсе": Bernat. King, Ivancevic, Larsen, Mickelson, Tverskov, Jebali, Okosun, Swendsen, Fenger, Sabbi.
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