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Заря обыграла середняка чемпионата Дании

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй контрольный поединок луганчан

Заря обыграла середняка чемпионата Дании

ФК "Заря" / Автор неизвестен

Новина українською

Луганская "Заря" провела второй тренировочный спарринг за сегодня. На этот раз подопечные Виктора Скрипника сыграли против датского "Оденсе" и одержали победу со счетом 3:2.

Голами в составе украинской команды отметились Раймонд Овусу, Дмитрий Хомченовский и Сергей Булеца.

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На данный матч "Заря" вышла таким составом: Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура, 46), Сергей Булеца, Олег Данченко, Александр Гладкий (Шахаб, 60), Максим Имереков, Жуниньо (Денис Фаворов, 70), Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Раймонд Овусу, Виталий Вернидуб, Максим Хлань (Даниил Алефиренко, 89).

"Оденсе": Bernat. King, Ivancevic, Larsen, Mickelson, Tverskov, Jebali, Okosun, Swendsen, Fenger, Sabbi.

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В статье: Заря (Луганск) Оденсе
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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 17:40
ага, Кочергу гоняют только с дублерами, ясненько
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ascent (Луксор)
12.02.2022 в 17:43
Он пол-года в основе не был... Теперь основу заслужить надо, доказать...
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 18:00
что доказать, ему 3 месяца контракт осталось досидеть
0
0
avatar
ascent (Луксор)
12.02.2022 в 18:11
Раз вернули - значит договорились, возможно о продлении...
0
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