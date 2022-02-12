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Днепр-1 подписал вингера из чемпионата Португалии

Премьер-лига
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Очередной новичок клуба из Днепра

Днепр-1 подписал вингера из чемпионата Португалии

Фото: Info Esporte

UA-Футбол
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"Днепр-1" подписал контракт с бразильским вингером Фелипе Пиресом, выступавшим в этом сезоне за "Морейренсе" в чемпионате Португалии. Соглашение рассчитано на 4 года, как сообщает официальный сайт "Днепра-1".

Фелипе Пиресу 26 лет, он является воспитанником системы "Ред Булл Бразил". Перешел в молодежную команду "РБ Лейпциг", оттуда – в "Ред Булл Зальцбург". За "РБЗ" сыграл 15 матчей и забил 2 гола. Позднее Пиреса купил "Хоффенхайм" за 1 миллион евро, но за клуб он так и не сыграл. Фелипе съездил в аренды в "Аустрию", "Палмейрас", "Форталезу" и "Рийеку", пока по истечении контракта его не подобрал "Морейренсе".

В Португалии Пирес сыграл 44 матча за полтора года, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Морейренсе (Португалия) Фелипе Пирес СК Днепр-1
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