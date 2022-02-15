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Антюх: Всем известно, что Динамо - это великий клуб, бренд всей страны
И никак иначе
fcdynamo.com
Полузащитник "
- "Динамо" снова начало сбор с уверенной победы. Так легко игралось после выходных или сказался класс соперника?
- Конечно, сказались выходные – все отдохнули, побыли с семьями, восстановились и играли со свежими силами. Думаю, это сыграло свою роль. А на соперников мы не смотрим, в каждой игре стараемся делать все то, что говорит тренер. В каждой игре стараемся выполнять все его требования, независимо от команды, с которой играем.
- В игре "Инджией" "Динамо" намного больше атаковало, чем защищалось. Удалось отработать то, над чем работали на тренировках, над комбинациями?
- На мой взгляд, у нас неплохо получалось комбинировать в атаке. Но только тренер может делать выводы, он всегда говорит на разборах матчей, что мы делали правильно, а что – нет.
- Подобные разборы проводятся после каждой игры?
- Обычно после матчей мы на теоретических занятиях в зале просматриваем видеозаписи, разбираем наши действия, тренер указывает на ошибки. На сборах подробные разборы проводятся не после каждого матча, бывает, что тренер указывает на определенные моменты непосредственно перед тренировкой. А во время сезона, естественно, разборы проводятся после каждого официального матча.
- Мирча Луческу говорит персонально каждому игроку, какие ошибки он допустил?
- Да, он после игры говорит и мне, что ему понравилось, а что нет, в какой ситуации я сыграл правильно, а в какой лучше было сыграть иначе. Тренеру всегда есть, за что похвалить каждого, а за что поругать.
- На твоей позиции в команде наблюдается сильная конкуренция. Как ты оценишь свой прогресс за эти полгода в "Динамо"? Выдерживаешь конкуренцию?
- Всем известно, что "Динамо" - это великий клуб, бренд всей страны, и здесь конкуренция на всех позициях, начиная от вратаря до центрального нападающего. Я стараюсь выжимать свой максимум как на тренировках, так и во время матчей, показывать свою лучшую игру. Всегда кто лучше готов, тот и играет.
- В нынешнем сезоне основная команда "Динамо" больше не сыграет в еврокубках. Как в этом плане изменится тренировочный цикл по сравнению с осенней частью? Будет больше времени на подготовку к каждому сопернику?
- Думаю, да. Возможно, после каждой игры теперь у нас будет выходной, и режим будет не такой насыщенный как во время нашего выступления в Лиге чемпионов, когда мы играли на каждый третий или четвертый день. Конечно, у нас будет больше времени на подготовку к следующему сопернику и на улучшение своей игры. Будет больше тренировок.
- "Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте. Это как-то обсуждалось в команде – чего не хватило, в чем недотянули?
- Мистер сразу сказал, что это ненормально, что мы завершили осеннюю часть на втором месте. Мы всегда хотим выигрывать и всегда быть на первом месте. Теперь это нужно будет исправлять. Сейчас все силы уйдут на чемпионат.
- Сборы выходят на финишную прямую. Вы уже выдохнули от нагрузок или рано в этом плане расслабляться?
- Рано, ведь еще целый сбор впереди. Но, конечно, будет меньше беговой работы, больше тактики, работы над командными взаимодействиями.
- Тебе по душе, что подготовка идет через игры? Какой контрольный матч удался тебе лучше всего?
- Конечно, лучше, когда ты больше играешь чем только тренируешься все время. Игра – это всегда праздник. Что касается конкретного матча – не могу выделить один. Хорошо, что на этих сборах мы не проиграли ни одного матча. Это помогает, придает уверенности.
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