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Исмаили: Непростая игра - команда у Мариуполя очень агрессивная

Премьер-лига
(3 голосов)

Шахтер на сборах проиграл Мариуполю

Исмаили: Непростая игра - команда у Мариуполя очень агрессивная

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили дал оценку спаррингу с "Мариуполем" (1:2) и рабочему процессу команды в Турции в целом.

– Исмаили, чем сегодня был опасен "Мариуполь" и за счет чего доставил "Шахтеру" проблемы?

– Непростая игра. Команда у "Мариуполя" очень агрессивная, и мы знали, что матч будет развиваться таким образом. Меньше игрового времени – поединок немного отличался от того, к чему мы привыкли. Возможно, мы должны быть чуть более интенсивными. Это то, чего Мистер требовал от нас до игры – быть агрессивной, интенсивной командой. Мы постарались сделать возможное, но, к сожалению, результат не пошел. Соперник смог забить два гола: один благодаря своей заслуге, во втором был отскок, но такое бывает. Эти игры важны, чтобы исправлять свои ошибки и быть готовым к официальным матчам.

– Какая встреча с "Мариуполем" была сложнее – сегодняшняя или на первых сборах?

– Это два очень схожих поединка. "Мариуполь" выжидал нас на своей половине поля, а мы старались вскрыть оборону. Из-за голов, думаю, сегодня нам игра давалась немного сложнее, чем в прошлый раз. Они не создавали такой опасности у наших ворот в первом матче, как сейчас.

– Как повлияло на игру то, что мы очень хорошо знаем соперника и по чемпионату Украины, и потому что "Мариуполь" неоднократно был спарринг-партнером "Шахтера" на тренировочных сборах?

– Понятно, что все знают друг друга. Мы знаем характеристики каждого футболиста, каким будет матч, они знают, как мы любим действовать в игре, как защищаемся, как обороняться против нас, знают наши атакующие действия. Как и все команды нашего чемпионата, они больше закрываются в обороне, а это непросто для нас. Но этот матч ни в коем случае не должен действовать на нас как-то отрицательно. Мы – "Шахтер", и должны побеждать. Если хотим стать чемпионами Украины, должны стараться. Хотим снова заработать титул, поэтому должны подойти к официальным матчам и показывать себя достойно, независимо от того, какой противник на поле.

– "Шахтер" готов к возобновлению чемпионата?

– Еще есть несколько дней для того, чтобы подготовиться. Впереди два товарищеских матча. Уверен, мы на правильном пути. Наша подготовка в Турции проходит отлично: проведем два матча и будем готовы к поединку с харьковским "Металлистом 1925".

– На этих сборах отрабатываются новые компоненты или наигрывается то, что мы уже оттачивали в первой половине сезона?

– Мы часто отрабатываем тактическую составляющую. Мистер очень ценит такой футбол, как и многие итальянские тренеры, очень любит тактическую составляющую. Да, мы оттачиваем разные моменты игры и многому учимся. Эти матчи также важны, чтобы показать, как хорошо мы подготовились, все то, чего от нас требует Мистер и что мы отрабатываем все эти дни.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2022 в 20:18
очень агресивная на последнем месте а что вы будете делать в ЕК
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