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Львов завершил свой турецкий сбор и вернулся в Украину
Турецкий этап подготовки завершен
instagram.com/lviv.fc
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В среду, 16 февраля, команда вернулась в Украину.
Игрокам будет предоставлены несколько дней отдыха, после чего команда продолжит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.
По имеющейся информации, несмотря на плотный график тренировок и спаррингов травмированных среди львовян нет.
Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ "Львов" сыграет 26 февраля в гостях с "Александрией".
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