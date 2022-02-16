Львов завершил свой турецкий сбор и вернулся в Украину

" Львов " завершил свой учебно-тренировочный сбор в Турции.

В среду, 16 февраля, команда вернулась в Украину.

Игрокам будет предоставлены несколько дней отдыха, после чего команда продолжит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

По имеющейся информации, несмотря на плотный график тренировок и спаррингов травмированных среди львовян нет.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ "Львов" сыграет 26 февраля в гостях с "Александрией".