  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов завершил свой турецкий сбор и вернулся в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов завершил свой турецкий сбор и вернулся в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Турецкий этап подготовки завершен

Львов завершил свой турецкий сбор и вернулся в Украину

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

"Львов" завершил свой учебно-тренировочный сбор в Турции.

В среду, 16 февраля, команда вернулась в Украину.

Игрокам будет предоставлены несколько дней отдыха, после чего команда продолжит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

По имеющейся информации, несмотря на плотный график тренировок и спаррингов травмированных среди львовян нет.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ "Львов" сыграет 26 февраля в гостях с "Александрией".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...