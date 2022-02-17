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Десна - Торпедо (Кутаиси): смотреть онлайн, видеотрансляция
У черниговчан пока одни поражения на сборах
Фото: ФК Десна
Контрольный матч, 17.02.2022
"Десна" 18:30 "Торпедо" (Кутаиси)
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