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В режиме строгой секретности. Ворскла на сборах расписала ничью с казахстанским Каспием

Премьер-лига
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Сыграли 2:2

В режиме строгой секретности. Ворскла на сборах расписала ничью с казахстанским Каспием

vorskla.com.ua

Новина українською

Ворскла провела свой очередной спарринг на турецком сборе. В пятницу, 28 февраля, команда Юрия Максимова сыграла с казахстанским Каспием.

Интересно, что представители Каспия попросили не транслировать игру в прямом эфире, поэтому информации о поединке немного.

Судя по всему, матч получился боевым и точно закончился вничью 2:2. При этом, во втором тайме, проигрывая походу матчу 2:0, полтавчане смогли отыграться. Голами у "Ворсклы" отличились: Кане, Зайков

Ворскла – Каспий 2:2

Голы Ворсклы: Кане, Зайков

Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 60), Якубу (Пешич, 60), Тамм (Яворский, 45), Зайков, Чеснаков, Пердута, Челядин (Ващук, 45), Тилль О. (Тилль В., 60), Кане, Пуцлин, Ранжел.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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