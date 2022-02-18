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В режиме строгой секретности. Ворскла на сборах расписала ничью с казахстанским Каспием
Сыграли 2:2
vorskla.com.ua
Интересно, что представители Каспия попросили не транслировать игру в прямом эфире, поэтому информации о поединке немного.
Судя по всему, матч получился боевым и точно закончился вничью 2:2. При этом, во втором тайме, проигрывая походу матчу 2:0, полтавчане смогли отыграться. Голами у "Ворсклы" отличились: Кане, Зайков
Ворскла – Каспий 2:2
Голы Ворсклы: Кане, Зайков
Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 60), Якубу (Пешич, 60), Тамм (Яворский, 45), Зайков, Чеснаков, Пердута, Челядин (Ващук, 45), Тилль О. (Тилль В., 60), Кане, Пуцлин, Ранжел.
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