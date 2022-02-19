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Рух и Металлист 1925 в спарринге забили четыре гола на двоих
Украинское дерби на турецких берегах
instagram.com/fc.ruh.lviv
В пятницу, 18 февраля, на полях турецкого Белека провели спарринг две команды
Поединок получился богатым на голы и начался с атак Руха, который открыл счет на 17-й минуте. Карабин после рикошета отправил мяч в ворота.
Рух продолжал играть активнее, и забил второй на 59-й минуте - Бойчук отважился на дальний удар, голкипер харьковчан отразил удар, но первым на добивании был Рунич.
А вот концовка матча уже была за харьковчанами – сначала Потомков на 70-й минуте сквитал один мяч ударом головой после навеса со штрафного, а еще через 10 минут Габелок, обыгравшись с Островским, сравнял счет.
2:2 – результативный матч украинских команд в Турции.
Металлист 1925 – Рух 2:2
Голы: Карабин 17, Рунич 59 – Потимков Ю. 70, Габелок 80
Металлист 1925: Шелихов, Батюшин, Ткачук (Потимков Ю. 60), Безуглый, Шершень, Габелок, Дерек (Эмере 82), Кравченко, Задерака, Ременюк, Марлисон (Фабиньо 35), Островский
Рух: Ледвий, Лях, Мартынюк, Дидык, Сыч, Карасюк, Эдсон (Притула, 63), Бойчук, Литвиненко, Рунич, Карабин.
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