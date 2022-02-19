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Голкипер Днепра-1: Надеюсь, что первые матчи мы сможем играть на неплохих полях

Премьер-лига
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Главное, чтобы погода не подвела

Голкипер Днепра-1: Надеюсь, что первые матчи мы сможем играть на неплохих полях

Фото: Днепр-1

Новина українською

Вратарь "Днепра-1" Валерий Юрчук прокомментировал заключительный спарринг "Днепра-1" на турецких сборах:

— Насколько довольны игрой, но как она выглядела из ворот?

— Вроде бы неплохой удалась игра. Был хороший соперник, который прессинговал нас. Когда-то удавалось из-под прессинга выходить, когда-то не получалось. Полагаю, мы подготовились неплохо. Еще есть неделя до начала чемпионата.

— Сегодня был момент, когда соперник пытался перекинуть тебя со своей половины поля. Читал ли это?

— Мне кажется, это не был опасный удар. Возможно, у него не получился удар, потому мне удалось с ним справиться.

— Были и более опасные моменты?

— Может, один-два момента. У нас хорошо получалось действовать в обороне. Спасибо всей команде и тренерскому штабу.

— Во время сбора то один, то другой футболист выбывали из строя. Удастся подойти к матчу с “Десной” в боекомплекте?

— Думаю, к матчу все поправятся, и все будет хорошо. У нас еще есть время до игры, поэтому думаю, у всех будет все хорошо.

– Команда, в целом, готова?

— Надеюсь, да. Чемпионат покажет. Мы приедем домой, где будет совсем другая погода, другие поля. Надеюсь, что первые матчи мы сможем играть на неплохих полях; надеюсь, что погода не подведет и ребята тоже.

— На матче были главный тренер "Десны" с помощниками. Как ты думаешь, что они увидели для себя?

— Думаю, еще раз подчеркнули наш стиль игры, поэтому ничего нового они не увидели. Продолжаем работать по-прежнему. Планируем собственную игру”, – сказал Юрчук.

Напомним, что первый официальный матч 2022-го "Днепр-1" проведет против "Десны" дома на "Днепр-Арене".

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В статье: Десна (Чернигов) Валерий Юрчук СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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