Спинелли: Очень нравится украинский футбол. Он превзошел мои ожидания

Аргентинский нападающий "Александрии" Клаудио Спинелли поделился впечатлениями от украинского футбола:

“Очень нравится украинский футбол. Здесь приятно играть, стадионы хорошие, как и игроки, здесь непросто. Это превзошло мои ожидания, увидел что-то лучше, чем ожидал.

Не говоря уже о том, кто такие “Шахтер” и “Динамо”, два впечатляющих клуба. За ними есть еще пять хороших команд и еще пять, которые слабее, но победить их непросто.

Зимой снега мало. Но самое страшное – холод, до минус 10. Но чемпионат возвращается, о погоде нужно забыть. Если нет – ты выходишь из этой игры.

После Словении у меня было предложение поиграть в Чили, но я выбрал Украину. Хочу в будущем играть в топ-чемпионате – Италии, Испании, Англии или Франции”, - сказал Спинелли.