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Спинелли: Очень нравится украинский футбол. Он превзошел мои ожидания
Самое страшное для него – это холод
фото - Олександр Приходько
Аргентинский нападающий "Александрии" Клаудио Спинелли поделился впечатлениями от украинского футбола:
“Очень нравится украинский футбол. Здесь приятно играть, стадионы хорошие, как и игроки, здесь непросто. Это превзошло мои ожидания, увидел что-то лучше, чем ожидал.
Не говоря уже о том, кто такие “Шахтер” и “Динамо”, два впечатляющих клуба. За ними есть еще пять хороших команд и еще пять, которые слабее, но победить их непросто.
Зимой снега мало. Но самое страшное – холод, до минус 10. Но чемпионат возвращается, о погоде нужно забыть. Если нет – ты выходишь из этой игры.
После Словении у меня было предложение поиграть в Чили, но я выбрал Украину. Хочу в будущем играть в топ-чемпионате – Италии, Испании, Англии или Франции”, - сказал Спинелли.
Напомним, что Спинелли перешел в "Александрию" прошлым летом на правах годовой аренды из "Дженоа". Всего в составе "горожан" он провел 19 матчей (909 минут), в которых отличился двумя голами и двумя ассистами.
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