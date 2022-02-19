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Бондарь-капитан, три игрока дубля и всего 11 украинцев. Стали известны составы на спарринг Шахтера против Риги
Сине-желтый день в Турции
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" подошел к завершению своего второго собрания в Белеке. "Горняки" проведут заключительный поединок против латвийской "Риги" в 16:00. Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби выбрал следующий состав на игру:
- Основной состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза - Бондаренко, Судаков - Нерес, Педриньо, Соломон - Погорелый.
- Запасные: Пузанков, Пятов, Додо, Матвиенко, Степаненко, Тете, Сигеев.
???? Наш склад на товариський матч із «Ригою».— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 19, 2022
???? Пряма трансляція спарингу – на Shakhtar TV, у мобільному додатку FC Shakhtar (доступний у Google Play та App Store) і на клубному каналі в YouTube ⬇️https://t.co/RslIRIoSHA#ШахтарРига #Shakhtar pic.twitter.com/1QzZfIs5Jp
Отметим, что в составе соперника "горняков" выйдут сразу три украинца. В общей сложности стартовая одиннадцатка "Риги" выглядит следующим образом:
- Озолс, Черномордус, Андрессон, Марчинко, Юрковскис, Пецос, Юрченко, Вакулко, Барнс, Лукили, Филиппов.
Соответственно, всего на поле в составах обеих команд появятся 11 игроков с украинским паспортом.
UA-Футбол проведет прямую трансляцию этой встречи, за которой можно будет следить
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