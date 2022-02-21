Григорчук: Гай и Антонов - это заслуженные люди, которые много сделали для Черноморца

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук рассказал о том, какую функцию в клубе будут выполнять бывшие футболисты команды Алексей Антонов и Алексей Гай.

- В Черноморце все поменялось, но остались некоторые персоналии. Чем будут заниматься Антонов и Гай которые являются вашими бывшими подопечными?

- Они работали в клубе тренерами и останутся на своих должностях. Мы будем работать вместе. Это заслуженные люди, которые много сделали для "Черноморца" и футбольной Одессы, — сказал Григорчук.