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Григорчук: Гай и Антонов - это заслуженные люди, которые много сделали для Черноморца
Оба Алексея остаются в клубе
Скриншот: BurBuzz
Главный тренер "
- В Черноморце все поменялось, но остались некоторые персоналии. Чем будут заниматься Антонов и Гай которые являются вашими бывшими подопечными?
- Они работали в клубе тренерами и останутся на своих должностях. Мы будем работать вместе. Это заслуженные люди, которые много сделали для "Черноморца" и футбольной Одессы, — сказал Григорчук.
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