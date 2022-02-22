Кривенцов: Задача Металлиста 1925 - сохранить прописку в УПЛ

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов подвел итоги заключительного учебно-тренировочного сбора для своей команды перед стартом второй части сезона УПЛ.

– Прошли сборы, всю запланированную работу выполнили, сыграли с хорошими соперниками. Поэтому надеюсь, что в хорошей форме подходим к возобновлению чемпионата.

– Какую работу выполняли, на чем делали акцент?

– На всем, на всех компонентах.

– Вы много экспериментировали с составом в спаррингах?

– Совершенно верно. Потому что у нас довольно много людей выпадало из-за травм. И нужно было давать кому два дня, кому три дня отдыхать. А игроков на этих позициях не было. Поэтому приходилось некоторым играть на не свойственных им позициях. Но, опять же, для расширения кругозора и понимания игры я думаю, что это неплохо.

– Казалось, что о травмах будем меньше говорить, но кажется, что снова есть проблемы?

– Да. Конкретнее пока не будем говорить в преддверии этой стартовой игры. Посмотрим. У нас все же есть надежда, что все ребята будут готовы, не считая тех, кто дольше будет восстанавливаться, это Дмитренко, Пономарь. Но надеюсь, что обойдется.

– Уже начали готовиться и непосредственно к первой игре с "Шахтером?"

– Ну мы готовимся к старту чемпионата, а "Шахтер"... Со всеми нужно играть, на всех нужно серьезно настраиваться.

– Какую задачу будете ставить перед командой на заключительную часть чемпионата?

– У нас задача сохранить прописку, она была с самого начала. Никто его не отменял. Итак, будем стараться сделать все, чтобы в наш дебютный сезон закрепиться в Премьер-лиге.

– Чувствуете, что команда готова?

– Это покажет только чемпионат, – сказал Кривенцов.