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Кривенцов: Задача Металлиста 1925 - сохранить прописку в УПЛ
Наставник харьковчан поделился итогами сбора
Фото: Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов подвел итоги заключительного учебно-тренировочного сбора для своей команды перед стартом второй части сезона УПЛ.
– Прошли сборы, всю запланированную работу выполнили, сыграли с хорошими соперниками. Поэтому надеюсь, что в хорошей форме подходим к возобновлению чемпионата.
– Какую работу выполняли, на чем делали акцент?
– На всем, на всех компонентах.
– Вы много экспериментировали с составом в спаррингах?
– Совершенно верно. Потому что у нас довольно много людей выпадало из-за травм. И нужно было давать кому два дня, кому три дня отдыхать. А игроков на этих позициях не было. Поэтому приходилось некоторым играть на не свойственных им позициях. Но, опять же, для расширения кругозора и понимания игры я думаю, что это неплохо.
– Казалось, что о травмах будем меньше говорить, но кажется, что снова есть проблемы?
– Да. Конкретнее пока не будем говорить в преддверии этой стартовой игры. Посмотрим. У нас все же есть надежда, что все ребята будут готовы, не считая тех, кто дольше будет восстанавливаться, это Дмитренко, Пономарь. Но надеюсь, что обойдется.
– Уже начали готовиться и непосредственно к первой игре с "Шахтером?"
– Ну мы готовимся к старту чемпионата, а "Шахтер"... Со всеми нужно играть, на всех нужно серьезно настраиваться.
– Какую задачу будете ставить перед командой на заключительную часть чемпионата?
– У нас задача сохранить прописку, она была с самого начала. Никто его не отменял. Итак, будем стараться сделать все, чтобы в наш дебютный сезон закрепиться в Премьер-лиге.
– Чувствуете, что команда готова?
– Это покажет только чемпионат, – сказал Кривенцов.
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