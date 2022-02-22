Челси интересуется защитником с украинским паспортом - источник

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен может летом сменить команду, сообщает talkSPORT.

По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересован "Челси". Но лондонский клуб готов оформить трансфер игрока только в том случае, если команду летом покинут Антонио Рюдигер или Андреас Кристенсен.

Скауты "синих" уже изучили игру молодого футболиста. Они наблюдали за Максом во время матча 26-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити" (2:1).

Килмен играет за "Вулверхэмптон" с 2018 года, куда на правах свободного агента перешёл из "Мейденхед Юнайтед". Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, в мае прошлого года Килман получил украинское гражданство. Его родители из Украины, поэтому он мог бы выступать за сборную нашей страны. Однако этого не произойдет, как он заигран за национальную команды Англии по футзалу.