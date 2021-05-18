  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Папа – из Одессы, мама – из Киева" - Макс Килмен рассказал о своих украинских корнях
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Папа – из Одессы, мама – из Киева" - Макс Килмен рассказал о своих украинских корнях

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Почему Макс хочет играть за сборную Украины

"Папа – из Одессы, мама – из Киева" - Макс Килмен рассказал о своих украинских корнях

Новина українською

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен рассказал о своих родителях, которые оба родом из Украины.

– Мой папа – из Одессы, мама – из Киева.

– А почему в википедии написано, что папа из Москвы?

– Не знаю, может, неправильно написали. Мой папа родился в Одессе.

– Ты мне говорил, что в каком-то интервью неправильно сказал.

– Да, это правда. Я с ними говорил по-английски, и, может, они неправильно написали.

– То есть, твои мама и папа – украинцы?

– Да, – сказал Килмен.

Также мама Килмена рассказала, что отец Макса умер от коронавируса в прошлом году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Вулверхэмптон Макс Килмен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
djumba (Мелитополь)
19.05.2021 в 01:02
Смотрел вьюху, парень, как и вся семья хорошее впечатление оставляют...Скромный паренек, который пытается пробиться.... Мама украинка, здесь жила, это видно, и корни наши... Папа умер от коронавируса... Тут или хорошо, или ничего...В целом, был был бы такой позитивный натурализированный игрок типа Эдмара. Даже в садик в украинский ходил до 3-х лет...Но, так как не срослось, то на срослось, говорить уже не о чем.Разве что к ДМС Украины вопросы, как парень успел получить украинский паспорт)
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
19.05.2021 в 00:55
Уркис бы занес пару шуб Платини и былоб всьо намази
Ответить
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
19.05.2021 в 00:50
так він із-за прізвища свого звідти хоче зрулить)))
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.05.2021 в 00:01
Ну, раз уж так парнишка любит Украину, может годков через 10-15 войдёт в тренерский штаб нашей сборной
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...