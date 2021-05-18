"Папа – из Одессы, мама – из Киева" - Макс Килмен рассказал о своих украинских корнях

Защитник " Вулверхэмптона " Макс Килмен рассказал о своих родителях, которые оба родом из Украины.

– Мой папа – из Одессы, мама – из Киева.

– А почему в википедии написано, что папа из Москвы?

– Не знаю, может, неправильно написали. Мой папа родился в Одессе.

– Ты мне говорил, что в каком-то интервью неправильно сказал.

– Да, это правда. Я с ними говорил по-английски, и, может, они неправильно написали.

– То есть, твои мама и папа – украинцы?

– Да, – сказал Килмен.

Также мама Килмена рассказала, что отец Макса умер от коронавируса в прошлом году.