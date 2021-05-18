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"Папа – из Одессы, мама – из Киева" - Макс Килмен рассказал о своих украинских корнях
Почему Макс хочет играть за сборную Украины
Защитник "
– Мой папа – из Одессы, мама – из Киева.
– А почему в википедии написано, что папа из Москвы?
– Не знаю, может, неправильно написали. Мой папа родился в Одессе.
– Ты мне говорил, что в каком-то интервью неправильно сказал.
– Да, это правда. Я с ними говорил по-английски, и, может, они неправильно написали.
– То есть, твои мама и папа – украинцы?
– Да, – сказал Килмен.
Также мама Килмена рассказала, что отец Макса умер от коронавируса в прошлом году.
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