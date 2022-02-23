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Первый и пока что последний. Сезон в Украине возобновился матчем чемпионата U19 Динамо - Ингулец

Премьер-лига
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Футбол начался, но быстро закончился

Первый и пока что последний. Сезон в Украине возобновился матчем чемпионата U19 Динамо - Ингулец

fcdynamo.com

Новина українською

В среду, 23 февраля, в Украине официально возобновился футбольный сезон. Пока что только в чемпионате U19.

В Киеве в рамках 19-го тура Динамо принимало Ингулец и разгромило соперника со счетом 3:0.

Динамовцы, которые готовятся к матчу ЮЛЧ со Спортингом, вышли на поединок против Ингульца в оптимальном составе и явно превосходили гостей.

Впрочем, долгое время динамовцам не везло – счет был открыт только в концовке первого тайма. Однако во втором все стало намного прозаичнее – еще два гола и итоговые 3:0.

Таким образом, футбольный сезон в Украине возобновился, однако может и ограничиться одним этим матчем. Ведь в Украине вводится режим чрезвычайного положения на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

В случае принятия решения Верховной Радой в Украине будет введен, среди прочих, запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий.

Чемпионат U19. 19 тур

Динамо – Ингулец 3:0

Голы: Бражко (45+2, пенальти), Диалло (64), Попов (73)

Динамо: Нещерет, Малыш, Боль, Дячук, Бенедюк, Бражко, Яцык (к) (Скрипник, 77), Н.Волошин (Близниченко, 84), Царенко (Мельниченко, 77), Диалло (Мехди, 84), Горбач (Попов, 63)

Ингулец: Ярош, Гаврилюк, Жилинский (к), Свирипа, Железняк, Бойко (Иваница, 62), Кириченко (Хоменко, 54), Гончаров (Чабан, 67), Донцов, Цуркан, Кабаченко.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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