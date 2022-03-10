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Два клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику Шахтера
У футболиста уже несколько вариантов продолжения карьеры
Фото: ФК Шахтер Донецк
23-летний полузащитник "Шахтера" Педриньо в ближайшее время может сменить клубную прописку.
По информации Gazeta Esportiva, бразильский хавбек заинтересовал два английских клуба - "Эвертон" и "Вулверхэмптон". Также Педриньо разговаривал с Рожерио Сени – тренером "Сан-Паулу". Сообщалось, что виды на хавбека имеют "Палмейрас" и "Коринтианс".
Стоит отметить, что "волков" возглавляет Бруну Лаже, который ранее тренировал "Бенфику". Именно он в свое время стал инициатором перехода Педриньо в стан "орлов".
Ожидается, что решение о своем будущем бразилец примет до пятницы.
"Шахтер" купил Педриньо у "Бенфики" за 18 миллионов евро летом 2021 года. В этом сезоне хавбек провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
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