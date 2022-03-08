"Не думаю, что это выгодно". В Коринтиансе не спешат арендовать игрока Шахтера

У хавбека "Шахтера" Педриньо есть предложения от команд из Португалии, Испании, Голландии, двух клубов из Рио-де-Жанейро. Однако он не получал предложения от "Коринтианса". Об этом сообщил комментатор Пабло Паскоаль

Президент "Коринтианса" Дуилио Ментейро Алвес прокомментировал информацию о возможном интересе к бразильцу.

"Сначала нужно хорошо изучить эту ситуацию. Я провел весь день в бразильской федерации и до сих пор не видел четкого распоряжения УЕФА. Поступала информация, что игроков можно брать только до середины этого года. Надо посмотреть. Многое зависит от тренера, от позиций, которых нам не хватает, а также времени.

Получить игрока на 3 месяца – не думаю, что это очень выгодно. Ты соберешь команду, тренер ее подготовит, а в начале какого-нибудь турнира, например, Либертадорес, ты внезапно потеряешь игроков. Мы должны хорошо все оценить, чтобы понять, следует ли вмешиваться в эти торги между многими клубами", – сказал Алвес.