Десна: Мы все сможем отстроить, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь

Черниговская "Десна" высказалась на тему очередного попадания вражеского снаряда в трибуну домашнего стадиона им. Ю. Гагарина.

"Уже в третий раз москальские кафиры обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды. На фото последствия ночной авиабомбардировки.

Но мы все сможем отстроить, мы станем только сильнее и лучше, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь.

Победа по Истине! Победа по Украине", – говорится в заявлении клуба.