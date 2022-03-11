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Десна: Мы все сможем отстроить, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь

Премьер-лига
(1 голосов)

Стадион в Чернигове вновь пострадал от бомбардировок рашистов

Десна: Мы все сможем отстроить, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь

Фото: t.me/s/uniannet

Новина українською

Черниговская "Десна" высказалась на тему очередного попадания вражеского снаряда в трибуну домашнего стадиона им. Ю. Гагарина.

"Уже в третий раз москальские кафиры обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды. На фото последствия ночной авиабомбардировки.

Но мы все сможем отстроить, мы станем только сильнее и лучше, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь.

Победа по Истине! Победа по Украине", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что стадион имени Ю. Гагарина уже подвергся бомбардировке оккупантов 5 марта.

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В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов война с Россией
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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
11.03.2022 в 11:15
Горите в аду рашисты!!!вам не отмыться от всего варварства ,которое вы творите в нашей стране! За всё ответит КАЖДЫЙ зомбокацап! Будьте прокляты твари!!!
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