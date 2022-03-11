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Десна: Мы все сможем отстроить, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь
Стадион в Чернигове вновь пострадал от бомбардировок рашистов
Фото: t.me/s/uniannet
Черниговская "Десна" высказалась на тему очередного попадания вражеского снаряда в трибуну домашнего стадиона им. Ю. Гагарина.
"Уже в третий раз москальские кафиры обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды. На фото последствия ночной авиабомбардировки.
Но мы все сможем отстроить, мы станем только сильнее и лучше, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь.
Победа по Истине! Победа по Украине", – говорится в заявлении клуба.
Отметим, что стадион имени Ю. Гагарина уже подвергся бомбардировке оккупантов 5 марта.
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