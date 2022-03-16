Бразильский вингер Колоса стал игроком польского клуба

"Ягелония" объявила о подписании бразильского вингера "Колоса" Диего Сантос.

24-летний бразилец будет выступать за польскую команду до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба клуба. В новой команде Диего будет играть под 15-м номером.

Сантос стал игроком "Колоса" летом прошлого года, когда перешел из белорусского "Витебска". В текущем сезоне вингер сыграл 11 матчей и забил один гол.

Добавим, что "Ягеллония" занимает 12-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Польши.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.