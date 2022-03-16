Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразильский вингер Колоса стал игроком польского клуба
Футболист будет играть под 15-м номером
Фото: jagiellonia.pl
"Ягелония" объявила о подписании бразильского вингера "Колоса" Диего Сантос.
24-летний бразилец будет выступать за польскую команду до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба клуба. В новой команде Диего будет играть под 15-м номером.
Сантос стал игроком "Колоса" летом прошлого года, когда перешел из белорусского "Витебска". В текущем сезоне вингер сыграл 11 матчей и забил один гол.
Добавим, что "Ягеллония" занимает 12-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Польши.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
Популярное сейчас
- Подоляк: Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон
- Атлетико и Яремчук в 1/4 ЛЧ, Монзуль в Италии, новая пощечина для россии. Главные новости за 15 марта
- Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид. 0:1. Видео гола и обзор матча
- Юрий Гура: Ракицкий и Воронин? Лучше поздно, чем никогда
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ