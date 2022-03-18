Максим Белый: Таких как тимощук нужно вычеркивать из истории Украины

Защитник "Руха" Максим Белый высказался о войне с РФ на сайте клуба. Футболист вырос в Донецке, а годы до 2014 года провел в Луганске, выступая за "Зарю". "Россия хочет уничтожить нас как нацию, потому что мы свободная страна", – приводит его слова клубный сайт.

"Прошло уже более трех недель с момента начала полномасштабной войны, но создается впечатление, что только вчера Россия напала на Украину. 8 лет продолжалась гибридная война. Никто не мог поверить, что в наше время в цивилизованном мире может случиться такая страшная трагедия: гибнут дети и мирные люди. Это очень страшно. Сейчас все украинцы объединились. Каждый помогает друг другу. И не важно, на каком языке ты общаешься.

Когда мы вернулись со сборов, у меня было плохое предчувствие: определенное беспокойство на душе, разные новости. 24-го февраля в 5 утра моей жене позвонила подруга из Киева. Она сказала сквозь слезы: "Нас бомбят". Я сперва даже не мог в это поверить. А когда мы зашли в интернет, то увидели, что бомбежки уже идут в Харькове, Киеве и других городах Украины. Не могу сказать, что был страх, а скорее моментальная паника. Нужно было понять, что делать дальше. Мне кажется, что наша армия была готова к наступлению русских войск. Честь и хвала всем защитникам и защитницам Украины, ВСУ, мирным жителям, голыми руками останавливающим танки. Это дорогого стоит.

Мои родственники живут на оккупированной территории. Там они были все 8 лет, которые идет война. Рассказывают, что на их территории все летит по нашим городам, в частности, по Мариуполю. Знаю ужасные истории. Родители живут в Донецке, а их дети уехали учиться в Мариуполь и начали там строить свою жизнь. Теперь отца мобилизуют, и он должен идти воевать против своих же детей. Это очень страшно. Это нонсенс. Вы просто представьте себе: отец идет воевать против своих детей.

Каждый день я на связи со своими родителями. Поддерживаем друг друга и волнуемся. Помогаем, чем можем, как и любая семья в Украине. У меня есть родственники на Донбассе, которые чудом находят возможность смотреть украинские каналы, и они все прекрасно понимают. Есть и такие, которые вроде бы хотят тебя услышать, но смотрят русскую пропаганду. Ты им доказываешь, что Донецк обстреливают одни, а говорят, что другие. Дискуссии продолжаются, но могу сказать точно, что сдвиги есть. Уже многие на оккупированных территориях хотят, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины. Хотим, как раньше, собираться вместе на праздники всей семьей, чтобы дети приезжали к своим бабушкам и дедушкам на каникулы. Они понимают: если Россия не дай Бог захватит Украину, все будет как в так называемом ДНР: блокпосты, границы, военные и т.д. Сначала они этого не понимали, мол, Россия для нас сейчас все сделает. На самом деле это не так. В голове людей на оккупированных территориях понемногу что-нибудь меняется. Не так быстро, как бы этого хотелось, но они начинают прозревать.

Я точно помню события 2014 года, как все начиналось. В то время я жил в Луганске, играл за "Зарю". Жил рядом со зданием СБУ. После игры поздно ночью мы возвращались домой и я увидел на улице людей, стоящих с дубинками, как тетушки. Начались определенные беспорядки возле СБУ, ставили покрышки. Я сначала подумал: что за чепуха. Со мной в команде играл грузин Джаба Липартия и он сказал, что в Грузии в 2008 году все так же начиналось. Он еще тогда сказал, что, скорее всего, будет оккупация. Я не мог в это поверить. А когда под окнами начали стрелять сепаратисты, я понял, что здесь что-то не так. Через месяц мы переехали в Запорожье, потому что в Луганске уже невозможно было жить. На улицах творился хаос. Все желающие покинули Луганск и уехали на мирные территории.

За 8 лет я только раз решился поехать в Донецк, ведь очень долго не видел своих родных. Скажу откровенно: было страшно. Когда я увидел город, у меня был шок. С 2014 года в Донецке ничего не изменилось. Никакого развития: дороги все потрескались. Одно отличие – повсюду висел этот засраный триколор. Шок. Я хорошо помню, как Донецк развивался. В 2014-м это был один из лучших городов Украины. В детстве я запомнил Донецк как промышленный город, но за 10 лет все изменилось: появилась "Донбасс-Арена", много парков, скверов. Я был в шоке, когда увидел, как город сгнил за эти годы под оккупацией. И люди там сейчас не в восторге от сложившейся ситуации. Сердце обливается кровью, когда смотришь на Донецк в эти дни.

В 2017-м я до конца не хотел переходить в "Анжи" в россию, но к тому времени у меня так сложилась карьера: я ушел из хорватского "Хайдука" и полгода был без команды. Когда игрок выпадает на столь долгое время из игрового ритма, ему трудно найти клуб. Я до последнего ждал других предложений, но у меня их не было. Только вариант из Анжи на руках. Когда я туда приехал, я понял, что и в политическом плане, и в карьерном это было неправильное решение с моей стороны. Люди в Махачкале полностью отличались от москвичей. Они намного лучше. Я не могу сказать, что ко мне там плохо относились, зная, что я украинец и что у нас продолжается гибридная война. Большинство ребят волновалось и постоянно интересовалась какая ситуация. А вот москвичи где-то насмехаясь, спрашивали о Крыме.

Сейчас российские футболисты молчат, ведь у них жопа в тепле: большие зарплаты, состояние, поместья. Понятно, что они не будут говорить о чужой для них стране. Те, кто хотел, уже высказали свою позицию. О Ракицком многие годы кричали, что он сепаратист, но я знал, насколько он любит Донецк и Украину. Ярослав в первые дни войны покинул "Зенит" и сказал, что он думает о войне.

Есть и пример тимощука, избравшего другой путь. Я бы как-то мог бы его понять, будь он из восточных областей Украины, но он из Луцка… Сейчас действительно вся Украина едина, как никогда. Патриотизм в каждом уголке нашей страны настолько высок, что даже сложно подобрать слова. Что касается позиции тимощука, у меня сначала был шок, но это его решение и я не хочу это обсуждать. У нас есть свои герои, которыми следует увлекаться. Такого человека, как тимощук, нужно вычеркнуть из истории Украины.

За все время, что я живу во Львове, ни разу не видел ни нацистов, ни фашистов. У меня не было и нет проблем из-за русского языка. Пусть россияне сначала посмотрят на себя. Большой вопрос, кто проповедует фашизм. Просто посмотрите, что они делают с детьми: выставляют колонны буквой "Z". Пусть посмотрят фильм "Список Шиндлера", где фашисты расстреливали евреев, или пусть смотрят русский фильм "Семнадцать мгновений весны". Сейчас создается такое впечатление, что это они и есть приспешники фашизма.

После начала полномасштабного вторжения россии на нашу землю ко мне, в первую очередь, написали мои друзья из Хорватии, ведь я играл за "Хайдук". Предлагали мне любую помощь. Да и другие друзья из Европы писали. Нет равнодушия. Все готовы принять нас у себя дома. Сейчас даже высокопоставленные люди готовы принимать беженцев из Украины. Если не говорить о политике, посмотрите, как нас поддерживают в футбольном мире: в Англии, Германии. Это не просто так. Россияне тоже погибают на войне, но весь мир поддерживает Украину, ведь люди понимают, что это свободная страна с свободолюбивыми гражданами, которые стремятся развиваться вместе с европейцами.

Россия хочет уничтожить нас как нацию, ведь мы свободная страна. Украинцы не хотят подчиняться. Мы стремимся быть свободными. В России все и все под контролем. Там нет свободы слова. Белорусы сидят тихо, а украинцы хотят в Европу. В России не хотят видеть ​​нашу страну такой. Но Украина двигается в правильном направлении. Наш Президент держит верный курс. Уверен, что наша страна будет преуспевать.

Посмотрите, что сейчас происходит в Мариуполе. Еще до начала войны, 8 лет назад, это был старый промышленный город: ни дорог, ни парков, ничего. Когда я три года назад приехал в Мариуполь, город развивался на глазах. Появились парки, начали строиться дороги. Этот город было не узнать. Площадь у драмтеатра – это было наше любимое место с семьей. Мы там проводили много времени, там построили прекрасный парк и фонтан. После детского сада мы обязательно с детьми там гуляли. Когда я увидел кадры разрушенного драмтеатра, мне было больно. Это культурное место в Мариуполе, о котором все знают. Впечатляет еще другое: у драмтеатра по обе стороны большими буквами на русском языке было написано "ДЕТИ" для того, чтобы туда не прилетел снаряд. И они туда бьют. Как это назвать? Это подлинный геноцид.

По поводу ситуации в Мариуполе больше всего волнуется моя жена, ведь это Донецкая область, родные края. Там наши дети были уже в сознательном возрасте: научились разговаривать, пошли в садик. Там у жены появилось много новых друзей. Сейчас многие не выходят на связь. Для нее это шок. Детям мы стараемся объяснять ситуацию дозированно. Они понимают, что идет война. К счастью, во Львове сейчас спокойно и они, слава Богу, этого не чувствуют. На сирены реагируют, как полагается. Понимают, что нужно спускаться в укрытие. Дети должны расти с холодным умом. На них это не должно это все отразиться в будущем. Помню, когда я был маленьким, мне дед рассказывал истории о Второй мировой войне. И в то время я очень боялся, чтобы война не повторилась. Своим детям постоянно подчеркиваю: все будет хорошо, мы победим.

То, что сейчас демонстрируют наши вооруженные силы Украины – это героизм. Если говорить откровенно: приятно наблюдать, как байрактары лупят орков. Наши люди самоотверженно защищают страну. Даже Мариуполь, который уже несколько дней находится в блокаде, никто не сдал. Благодарю вас, наши герои, за то, что ведете Украину к победе", – приводит слова футболиста клубный сайт.