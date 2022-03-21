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Селезнев: Это была моя большая ошибка, что я работал в россии

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард сожалеет о своих выступлениях в стране-агрессора

Селезнев: Это была моя большая ошибка, что я работал в россии

Новина українською

Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев признал свою ошибку, когда выступал в чемпионате россии за "Кубань". Также футболист высказался о российской военной агрессии против Украины.

— У Вас был период выступлений в россии. После начала войны Вы общались с россиянами, что они говорят?

— Это была моя большая ошибка, что я работал в россии. Е**ть оккупантов в рот! Для меня есть разница между русскими и теми, кто напал. Не все в россии это поддерживают. Тут дело не в том русский ли ты. Ты или человек и мыслишь правильно, или нет.

Общался с некоторыми русскими, они не понимают, что у нас происходит и не верят в это. Говорят, что пришли нас защищать и во всем виновата Америка. Кого вы б**ть защищаете и от кого? Вы бомбите наши дома! Я не просил, чтобы меня защищали. Вы что с ума там сошли, здесь люди гибнут. Они говорят, что у нас фашисты. Какой я фашист? У меня прадед три раза в танке горел, орденоносец. Он что фашист? Я к фашизму отношусь очень негативно, но какие мы фашисты? Что у них в головах?

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Я не понимаю, когда они говорят, что мы братья, а потом идут нас убивать. Хреновые вы "братья"! Если вы нас называете братьями, то знайте — брат брата не убивает. Сейчас меня интересует только одно, – когда отсюда уйдут эти животные. Здесь им не зоопарк, а Украина.

— Пи**расы.

— Пи**расы — это мягко сказано. Они хуже животных. Звери убивают только для пропитания, а эти…

— Назовите главное отличие украинцев от русских.

— У нас есть яйца. Я не хочу грести всех русских под одну гребенку, но я против тех, что перешли черту человечности. Разумный человек не может переходить границу и еб*шить дома ракетами, убивать детей и женщин", - сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай война с Россией
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
21.03.2022 в 11:05
Знову бла-бла. Пізно всрався ти, "кормілец".
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