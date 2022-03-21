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Бойчук: "Нацисты" и "бендеровцы", о которых говорит путин - это повод, чтобы оправдать свои действия
Пропаганда у россиян на первом месте
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Богдан Бойчук прокомментировал российское вторжение на территории Украины.
"Я не понимаю, как можно простить то, что делают россияне. Страдают невинные люди – им нет оправдания. Они расстреливают гражданское население, которое не несет им никакой угрозы: детей, женщин. Это никоим образом нельзя оправдать и простить.
Я не хочу оправдывать российских футболистов, которые не выражают свою позицию по поводу войны в Украине. Я уверен, что 95% из них против войны, но за столько лет диктатуры они просто боятся выразить свою позицию. Также влияет и пропаганда, которая длится очень долгое время. На это у россии делается очень большая ставка. Пропаганда у них на первом месте, они просто влезают людям в головы.
"Нацисты" и "бендеровцы", о которых рассказывает путин - это просто какой-то бред. Это просто повод, чтобы оправдать свои действия. Я 4 года живу во Львове и говорю по-русски, но ни разу не было ситуации, чтобы мне упрекнули за это.
У меня много знакомых из Харькова и Киева, которые сейчас обращаются с просьбой помочь им перебраться во Львов. Мы помогаем им, чем можем, приютили пять человек. Также передали в гуманитарный центр теплые вещи и игрушки. Мы были в шоке, когда увидели, как львовяне сплотились и помогают беженцам. Это просто невероятно! Люди отдают едва ли не последнее тем, кто в этом нуждается. У меня слезы на глаза обращаются от этого. Сейчас страна настолько объединилась – это просто фантастика!
Когда я играл в россии, я не понимал всей ситуации, ведь был достаточно молодым. Я думал, что футбол вне политики. Думал, что события в Донецке и Луганске не связаны с футболом. Я считал, что ехал туда не поддерживать россию, а играть в футбол. Разумеется, теперь я никогда в жизни не поеду играть туда. Сейчас я хотел бы стереть это из истории своей карьеры.
Когда я смотрю, что для страны делают те люди, которые стоят на передовой, вступают в ряды терробороны и голыми руками останавливают танки, меня переполняет уважение и гордость. У меня сердце обливается кровью – насколько наш народ силен духом! Они понимают, что могут заплатить за свободу народа ценой своей жизни. Я очень горжусь тем, что я украинец и со всеми людьми, которые объединились и противостоят врагу", - рассказал Бойчук.
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