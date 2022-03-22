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Нападающий Колоса перешел в Жальгирис

Премьер-лига
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Аренда до конца этого сезона

Нападающий Колоса перешел в Жальгирис

Фото: koloskovalivka.com

Новина українською

Бразильский нападающий "Колоса" Ренан Оливейра продолжит карьеру в составе "Жальгирис".

24-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца этого сезона, сообщает пресс-служба литовского клуба.

Ренан пополнил ряды ковалевского "Колоса" осенью прошлого года. За это время он отыграл 13 матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что бразилец переехал в Украину в сентябре 2020 года, перейдя в ПФК "Львов". Затем Ренан отправился на сезон в аренду в португальский "Жил Висенте", в котором отыграл полгода. После чего форвард не сумел закрепиться в составе львовского клуба и перешел в "Колос".

К слову, "Жальгирис" лидирует в турнирной таблице чемпионата Литвы, опережая ближайшего соперника по дополнительным показателям.

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В статье: Колос (Ковалевка) Оливейра Ренан
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Источник:
ФК Жальгирис

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