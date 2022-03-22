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Донбасс-Арена пострадала в результате обстрела

Премьер-лига
(1 голосов)

Снова страдает главный стадион Донецка

Донбасс-Арена пострадала в результате обстрела

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Футбольная инфраструктура продолжает страдать из-за войны на территории Украины.

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Появилось видео из Донецка, как в результате обстрела пострадала "Донбасс-Арена". На одном видео видны выбитые стекла.

Также местные жители сняли последствия падения снаряда рядом со стадионом.

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В статье: Донбасс-Арена
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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
22.03.2022 в 22:22
Детский сад.
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