Маркевич: На тренировочные поля Мариуполя упало несколько авиабомб, они почти полностью разрушены

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал, что тренировочные поля азовского клуба почти полностью разрушены.

"В Мариуполе сейчас очень сложная и плачевная ситуация. На наши тренировочные поля упало несколько авиабомб, поэтому они почти полностью разрушены.

Также сложно и большинству игроков, потому что долгое время у нас не было возможности связаться с людьми оттуда, ведь не было связи. Это, конечно, очень сильно нас беспокоило, потому что многие друзья и близкие люди остались там. Сейчас уже большинство из них уехали, однако остаются люди, ежедневно под обстрелами, каждые 7-10 минут на город падает авиабомба", - рассказал Маркевич в интервью fanday.