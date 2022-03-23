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Маркевич: На тренировочные поля Мариуполя упало несколько авиабомб, они почти полностью разрушены

Премьер-лига
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рашисты постоянно бомбят инфраструктуру города

Маркевич: На тренировочные поля Мариуполя упало несколько авиабомб, они почти полностью разрушены

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал, что тренировочные поля азовского клуба почти полностью разрушены.

"В Мариуполе сейчас очень сложная и плачевная ситуация. На наши тренировочные поля упало несколько авиабомб, поэтому они почти полностью разрушены.

Также сложно и большинству игроков, потому что долгое время у нас не было возможности связаться с людьми оттуда, ведь не было связи. Это, конечно, очень сильно нас беспокоило, потому что многие друзья и близкие люди остались там. Сейчас уже большинство из них уехали, однако остаются люди, ежедневно под обстрелами, каждые 7-10 минут на город падает авиабомба", - рассказал Маркевич в интервью fanday.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич война с Россией
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Источник:
fanday

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