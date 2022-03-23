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Официально пока не играл. Испанский форвард Днепра-1 отправился в Польшу

Премьер-лига
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До конца сезона

Официально пока не играл. Испанский форвард Днепра-1 отправился в Польшу

Фото: Jagiellonia Białystok

UA-Футбол
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Очередной легионер покинул клуб УПЛ из-за войны. На этот раз речь снова идет о "Днепре-1".

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Испанец Марк Гуаль, который зимой перешел в команду Йовичевича, был арендован польской "Ягеллонией". Тип сделки - аренда до конца сезона.

"Ягеллония" идет на 14-м месте в польском чемпионате. Ранее состав клуба временно пополнил вингер "Колоса" Диего Кариока.

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В статье: СК Днепр-1 Ягеллония (Белосток) Марк Гуаль
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