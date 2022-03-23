Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально пока не играл. Испанский форвард Днепра-1 отправился в Польшу
До конца сезона
Фото: Jagiellonia Białystok
Очередной легионер покинул клуб УПЛ из-за войны. На этот раз речь снова идет о "Днепре-1".
Испанец Марк Гуаль, который зимой перешел в команду Йовичевича, был арендован польской "Ягеллонией". Тип сделки - аренда до конца сезона.
‼️ Mamy nowego zawodnika, jest nim ???????? Marc Gual ➡️ Umowa obowiązuje do końca bieżącego sezonu. Życzymy powodzenia.— Jagiellonia ???????? (@Jagiellonia1920) March 23, 2022
"Ягеллония" идет на 14-м месте в польском чемпионате. Ранее состав клуба временно пополнил вингер "Колоса" Диего Кариока.
Популярное сейчас
- Наказаны за провал? Шойгу и другие приближенные холуи путина загадочно исчезли
- Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины
- Переехал его танком. Солдат армии орков обвинил своего командира в гибели сослуживцев
- Колос временно отпустил двух форвардов, три аренды Динамо. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро