Официально пока не играл. Испанский форвард Днепра-1 отправился в Польшу

Очередной легионер покинул клуб УПЛ из-за войны. На этот раз речь снова идет о "Днепре-1".

Испанец Марк Гуаль, который зимой перешел в команду Йовичевича, был арендован польской "Ягеллонией". Тип сделки - аренда до конца сезона.

‼️ Mamy nowego zawodnika, jest nim ???????? Marc Gual ➡️ Umowa obowiązuje do końca bieżącego sezonu. Życzymy powodzenia. — Jagiellonia ???????? (@Jagiellonia1920) March 23, 2022

"Ягеллония" идет на 14-м месте в польском чемпионате. Ранее состав клуба временно пополнил вингер "Колоса" Диего Кариока.