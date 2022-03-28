УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Готов играть без зарплаты. Лучший бомбардир Шахтера выложил фото в футболке бывшего клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Готов играть без зарплаты. Лучший бомбардир Шахтера выложил фото в футболке бывшего клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

На пути в Бразилию?

Готов играть без зарплаты. Лучший бомбардир Шахтера выложил фото в футболке бывшего клуба

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Очередного футболиста "Шахтера" связывают с уходом из команды. Причина - война на территории Украины.

Читайте такжеЛучший бомбардир Десны в Венгрии, днепряне по арендам. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

По данным GaúchaZH, Тете готов вернутся в родной для себя "Гремио". Более того, источник уверяет, что вингер готов помочь бразильскому клубу за минимально допустимое жалование, то есть практически бесплатно.

Сам Тете выложил в своих социальных сетях фотографию в футболке бывшей команды, намекая на трансфер.

Готов играть без зарплаты. Лучший бомбардир Шахтера выложил фото в футболке бывшего клуба - изображение 1

Вингер перешел в "Шахтер" зимой 2019-го. В этом сезоне на его счету десять голов в 28 играх. Он лучший снайпер команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Гремио Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...