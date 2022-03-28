Готов играть без зарплаты. Лучший бомбардир Шахтера выложил фото в футболке бывшего клуба

Очередного футболиста "Шахтера" связывают с уходом из команды. Причина - война на территории Украины.

По данным GaúchaZH, Тете готов вернутся в родной для себя "Гремио". Более того, источник уверяет, что вингер готов помочь бразильскому клубу за минимально допустимое жалование, то есть практически бесплатно.

Сам Тете выложил в своих социальных сетях фотографию в футболке бывшей команды, намекая на трансфер.

Вингер перешел в "Шахтер" зимой 2019-го. В этом сезоне на его счету десять голов в 28 играх. Он лучший снайпер команды.