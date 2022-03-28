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Готов играть без зарплаты. Лучший бомбардир Шахтера выложил фото в футболке бывшего клуба
На пути в Бразилию?
фото - Олександр Приходько
Очередного футболиста "Шахтера" связывают с уходом из команды. Причина - война на территории Украины.
По данным GaúchaZH, Тете готов вернутся в родной для себя "Гремио". Более того, источник уверяет, что вингер готов помочь бразильскому клубу за минимально допустимое жалование, то есть практически бесплатно.
Сам Тете выложил в своих социальных сетях фотографию в футболке бывшей команды, намекая на трансфер.
Вингер перешел в "Шахтер" зимой 2019-го. В этом сезоне на его счету десять голов в 28 играх. Он лучший снайпер команды.
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