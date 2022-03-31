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Официально: Лион арендовал легионера Шахтера
Вингер определился с новым клубом
Фото: ol.fr
Подтвердилась информация о том, что вингер "Шахтера" Тете продолжит карьеру в "Лионе".
По условиям соглашения бразилец будет выступать за французскую команду до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба. В новой команде футболист будет играть под 20-м номером.
Тете присоединился к донецкому "Шахтеру" зимой 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и оформил 2 ассиста. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
"Лион" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Напомним, что ранее СМИ приписывали интерес к Тете со стороны нескольких клубов, таких как "Аталанта" и Саутгемптон", "Бенфика" и т.д.
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