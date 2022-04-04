Федорчук: Людей не пускали из Мариуполя и просто расстреливали

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук высказался о действиях фашистской армии россии, которая попросту стерла Мариуполь с лица земли за месяц войны в Украине.

"Я играл в Мариуполе 2 года. Когда приехал в город, он был серым, не очень красивым. Но за то время, пока я там жил, город расцвел на глазах. Когда я вижу, что сделали с Мариуполем, сжимается горло. Я не могу поверить, что так можно было поступить – просто уничтожить город. Он так развивался: открывались кафе, разный бизнес, сделали ледовую арену, построили парки. А то, что мы видим сейчас – это просто... У тех, кто это сделал, нет никакой человечности.

Знакомые рассказывают, что когда только начинались бомбардировки, они просто закрывались в ванной и думали, что это пройдет через несколько дней. Но потом, когда понимали, что это скоро не закончится, пытались покинуть Мариуполь. И самое страшное, что людей не пускали из города и просто расстреливали. Это просто ужас. Это страшно вообразить", - цитирует полузащитника пресс-служба "Руха".