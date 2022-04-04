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Федорчук: Людей не пускали из Мариуполя и просто расстреливали

Премьер-лига
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Футболист "Руха" - об ужасных преступлениях рашистов

Федорчук: Людей не пускали из Мариуполя и просто расстреливали

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук высказался о действиях фашистской армии россии, которая попросту стерла Мариуполь с лица земли за месяц войны в Украине.

"Я играл в Мариуполе 2 года. Когда приехал в город, он был серым, не очень красивым. Но за то время, пока я там жил, город расцвел на глазах. Когда я вижу, что сделали с Мариуполем, сжимается горло. Я не могу поверить, что так можно было поступить – просто уничтожить город. Он так развивался: открывались кафе, разный бизнес, сделали ледовую арену, построили парки. А то, что мы видим сейчас – это просто... У тех, кто это сделал, нет никакой человечности.

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Знакомые рассказывают, что когда только начинались бомбардировки, они просто закрывались в ванной и думали, что это пройдет через несколько дней. Но потом, когда понимали, что это скоро не закончится, пытались покинуть Мариуполь. И самое страшное, что людей не пускали из города и просто расстреливали. Это просто ужас. Это страшно вообразить", - цитирует полузащитника пресс-служба "Руха".

Напомним, Федорчук выступал в составе "Мариуполя" с 2018 по 2020 годы.

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов) война с Россией
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Источник:
ФК Рух

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