Федорчук: Я уверен, мы победим, и после этого отстроим страну

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал войну России против Украины:

— Валерий, по имеющимся данным, большую часть времени сегодня проводите на клубной базе, и Вам там, мягко говоря, не скучно.

— Да, просто огромное количество людей. Слава Богу, что у нашего клуба такие возможности, есть место для всех, все живем, тренируемся, стараемся приносить пользу. Здесь очень много детей и юношей, все занимаются по каким-то программам.

Честно говоря, совершенно не до футбола сейчас. Футбол отошел на далекий задний план. Все мысли о стране, о фронте. Все мысли о том, что люди умирают, это самое страшное. Стараемся помочь, как можем. Без дела не сидим. Все игроки "Руха" помогают армии.

— Существует ли, условно говоря, "общий распорядок деятельности" УТБ в Винниках?

— Тяжело сказать… Сейчас на базе "Руха" все футболисты основного состава из украинцев. Наши все здесь. Легионеры уехали. Мы пытаемся держать себя в форме, в спортивном тонусе.

Но получается делать тренировки приблизительно через день. Все зависит от многих условий — например, безопасно ли находится на открытом пространстве.

— Как справляетесь со стрессом, что помогает держать себя в тонусе?

— Тяжело сказать… Мы все в стрессе, все следим за новостями. Все переживаем за родственников, за друзей… Я уверен, мы победим. И после этого отстроим страну. И футбол придется отстраивать с какого-то этапа, – сказал Федорчук.