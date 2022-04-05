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Лучи: Такая страна, как россия, не может участвовать в международных соревнованиях
Итальянец согласен с решением ФИФА и УЕФА
Фото: УАФ
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи высказался о санкциях ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола.
"Я видел фото того, что случилось со стадионом в Чернигове, это очень большая беда. Конечно, будут проблемы, но в Украине умные люди, и я уверен, что они смогут решить эти проблемы в кратчайшие сроки. Конечно, если путин прекратит агрессию против Украины.
В Италии видение этой ситуации однозначное. Мы полностью поддерживаем Украину, без сомнений. А я на 100% согласен с решениями ФИФА и УЕФА. Страна с таким поведением, как россия, не может участвовать в международных соревнованиях", - сказал Лучи в комментарии для Футбол NEWS.
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