Лучано Лучи: Стоит ожидать назначений Монзуль на матчи Серии А

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о том, где находятся украинские арбитры во время российской военной агрессии.

"Мое сердце сейчас в Украине, а не в Италии. Я знаю, что УАФ организовала координационный центр. Мы отчитываемся о своих подчиненных и о том, нужна ли им помощь. Каждый день мы контактируем с европейскими ассоциациями. Пытаемся временно дать нашим арбитрам работать на матчах в Германии, Нидерландах Италии и Швейцарии.

Кривушкин сейчас в Польше, Шурман – в Германии, Стрелецкая – в Швейцарии, Монзуль – в Италии. Сейчас мы хотим устроить еще трех женщин-арбитров, Светлану Грушко, Софию Причинную и Кристину Козорог. Они должны приехать в Италию на следующей неделе, сейчас они на западе Украины. Надеюсь, у них будут назначения на матчи в Италии. Это непростая работа, потому что мы должны решать юридические вопросы по их статусу. Есть и налоговые правила, но нам идут навстречу, помогают в Польше, Германии, Швейцарии, Италии.

На днях во время тренировки в Турине Монзуль получила повреждение У нее небольшая проблема с ногой, на восстановление потребуется неделя. Ей должны были дать назначение на матч мужской Серии В. Итальянский комитет арбитров прекрасно знает, кто такая Екатерина Монзуль, и следует ожидать ее назначений и на матче Серии А. Но, к сожалению, сейчас Монзуль травмировалась.

Стрелецкая сейчас недалеко от Цюриха, в прошлую субботу у нее был матч второй лиги Швейцарии. Вскоре она будет работать в Испании, 7 апреля будет товарищеский матч Испания – Бразилия. Из Цюриха она будет лететь прямо в Мадрид. Сейчас Марина уже вовлечена в чемпионат Швейцарии.

Накануне войны у нас было три международных назначения. В частности, их получили Балакин, Шурман. Но мы поговорили с Розетти, и эти назначения были отменены, потому что мужчинам в Украине запрещено покидать страну. После войны эта работа будет возобновлена, но сейчас невозможно назначать наших арбитров на международные матчи", - сказал Лучи.