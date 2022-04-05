Украинский арбитр трудоустроился в чемпионате Германии

Украинский арбитр Денис Шурман рассказал, как он во время войны оказался в Германии и как ему удалось продолжить свою карьеру вдали от родины.

"Когда начались военные действия, мне с семьей пришлось уехать из Вишневого, где мы проживали, в Житомирскую. Но и там стало опасно. У меня у сына заболевание, которое нужно постоянно наблюдать. Некоторые лекарства приходится заказывать за границей. А учитывая, какие перебои начались с препаратами, мы с женой решили вывезти ребенка в Европу. Сначала мы поехали к родственникам в Польшу, но потом друзья подсказали, что есть возможность найти жилье в Гамбурге. Так мы и поступили. Уже на месте, прежде всего, зарегистрировались, оформили все необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку. И только после этого смогли обратиться к врачу и получить право на приобретение необходимых лекарств. Читайте также Украинский арбитр Марина Стрелецкая поработает в Швейцарии

Когда мы решили первую задачу, нужно было думать, как и за что жить дальше. И здесь, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство УАФ, комитет арбитров и, в частности, Лучано Лучи, которые помогли мне подготовить письмо-обращение к Германскому футбольному союзу. Через некоторое время мне позвонил по телефону председатель Комитета арбитров Германии, который уже был в курсе моей ситуации. Сначала меня пригласили прямо на матч, чтобы я познакомился, адаптировался к местным реалиям, а 1 апреля я отсудил один из поединков пятого немецкого дивизиона и получил назначение на игру четвертой лиги. Также мне пришло приглашение принять участие в семинаре арбитров Бундеслиги. Кстати, в Гамбурге живет украинская община. Но даже сами немцы осуждают вторжение россии в Украину. Люди всячески поддерживают беженцев, постоянно предлагают помощь. В социальных сетях мы присоединились к группе и теперь будем участвовать в различных акциях, митингах в поддержку нашей страны. Очень хочется верить, что война вскоре завершится, а тот, кто развязал это кровопролитие, будет жестоко наказан", - рассказал Шурман в интервью официальному сайту УАФ.