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Украинский арбитр трудоустроился в чемпионате Германии

Премьер-лига
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Рефери уже отсудил матч 5-го немецкого дивизиона

Украинский арбитр трудоустроился в чемпионате Германии

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинский арбитр Денис Шурман рассказал, как он во время войны оказался в Германии и как ему удалось продолжить свою карьеру вдали от родины.

"Когда начались военные действия, мне с семьей пришлось уехать из Вишневого, где мы проживали, в Житомирскую. Но и там стало опасно. У меня у сына заболевание, которое нужно постоянно наблюдать. Некоторые лекарства приходится заказывать за границей. А учитывая, какие перебои начались с препаратами, мы с женой решили вывезти ребенка в Европу.

Сначала мы поехали к родственникам в Польшу, но потом друзья подсказали, что есть возможность найти жилье в Гамбурге. Так мы и поступили. Уже на месте, прежде всего, зарегистрировались, оформили все необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку. И только после этого смогли обратиться к врачу и получить право на приобретение необходимых лекарств.

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Когда мы решили первую задачу, нужно было думать, как и за что жить дальше. И здесь, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство УАФ, комитет арбитров и, в частности, Лучано Лучи, которые помогли мне подготовить письмо-обращение к Германскому футбольному союзу. Через некоторое время мне позвонил по телефону председатель Комитета арбитров Германии, который уже был в курсе моей ситуации. Сначала меня пригласили прямо на матч, чтобы я познакомился, адаптировался к местным реалиям, а 1 апреля я отсудил один из поединков пятого немецкого дивизиона и получил назначение на игру четвертой лиги. Также мне пришло приглашение принять участие в семинаре арбитров Бундеслиги.

Кстати, в Гамбурге живет украинская община. Но даже сами немцы осуждают вторжение россии в Украину. Люди всячески поддерживают беженцев, постоянно предлагают помощь. В социальных сетях мы присоединились к группе и теперь будем участвовать в различных акциях, митингах в поддержку нашей страны. Очень хочется верить, что война вскоре завершится, а тот, кто развязал это кровопролитие, будет жестоко наказан", - рассказал Шурман в интервью официальному сайту УАФ.

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В статье: Денис Шурман УАФ
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Источник:
УАФ

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