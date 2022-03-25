Украинский арбитр Марина Стрелецкая поработает в Швейцарии

Украинский ассистент арбитра Марина Стрелецкая на время военного вторжения россии в Украину будет работать в чемпионате Швейцарии.

Свой первый матч украинка проведет уже в ближайшее воскресенье, 26 марта, когда будет исполнять свои обязанности в игре тамошней мужской Лиги Промоушн (третий дивизион) "Цюрих ІІ" - "Кьясо" (начало - в 17.00 по киевскому времени).

Напомним, недавно свой первый поединок в итальянской женской Серии А провела Екатерина Монзуль.