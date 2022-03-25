Украинский арбитр Марина Стрелецкая поработает в Швейцарии
Украинка получит возможность работать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский ассистент арбитра Марина Стрелецкая на время военного вторжения россии в Украину будет работать в чемпионате Швейцарии.
Свой первый матч украинка проведет уже в ближайшее воскресенье, 26 марта, когда будет исполнять свои обязанности в игре тамошней мужской Лиги Промоушн (третий дивизион) "Цюрих ІІ" - "Кьясо" (начало - в 17.00 по киевскому времени).
Напомним, недавно свой первый поединок в итальянской женской Серии А провела Екатерина Монзуль.
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Источник:УАФ
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