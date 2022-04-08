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Динамо узнало еще одного соперника в рамках благотворительного турне

Премьер-лига
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Киевляне сыграют против бывшего клуба Мирчи Луческу

Динамо узнало еще одного соперника в рамках благотворительного турне

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Киевское "Динамо" узнало нового соперника в рамках благотворительных матчей в поддержку Украины. Столичный клуб встретится с "Галатасараем" из Стамбула, сообщает турецкое издание Anadolu Agency.

Контрольный матч состоится 14 апреля на стадионе "Неф" в Стамбуле. Отмечается, что вырученные средства пойдут на поддержку украинских сирот.

"Мы хотим показать им нашу поддержку футбольными матчами. Безусловно, эта война завершится. Думаю, что спорт – объединяющий и восстановительный элемент в этой пессимистической среде", – сказал тренер киевлян Мирча Луческу.

Напомним, что 12 апреля "Динамо" проведет благотворительную игру против "Легии" в Варшаве.

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Anadolu Agency

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