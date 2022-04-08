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Нещерет: То что происходит в Украине - это катастрофа. Мысли совсем не о футболе

Премьер-лига
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Вратарь "Динамо" рассказал о переживаниях за родную страну

Нещерет: То что происходит в Украине - это катастрофа. Мысли совсем не о футболе

Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Динамо" U-19 Руслан Нещерет высказался о вылете команды из Юношеской лиги УЕФА, а также поделился переживаниями за Украину.

"Я считаю, что мы выступили хорошо в этом сезоне. И группу прошли хорошо, и начали евровесну достаточно неплохо, обыграв "Депортиво" по пенальти. Мне кажется, если бы не начало войны, мы, возможно, сыграли бы лучше.

Эмоциональный фон не на самом высоком уровне из-за войны, потому что ты не можешь абстрагироваться от того, что происходит у тебя в стране. Постоянно смотришь новости, каждый день гибнут невинные люди, которые хотели просто жить. Жить в свободной стране, разговаривать на любом языке. Тут никто никого не притесняет - ни русских, ни украинцев.

Я считаю это самой настоящей катастрофой. Это геноцид украинского народа. То, что делает россия, это недопустимо в 21-м веке. И да, мысли совсем не о футболе. Ты не можешь не думать о том, что происходит у тебя в стране, о своей семье, которая осталась там. Ты всегда с ними на связи, с отцом, который находится в Киеве - он военный. Очень тяжело в это время", - сказал Нещерет в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
Футбол NEWS

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