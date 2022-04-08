Талантливый форвард Шахтера арендован лидером швейцарского чемпионата

Воспитанник донецкого "Шахтера" отправился в Швейцарию.

Богдан Вьюнник был арендован футбольным клубом "Цюрих". Сделка рассчитана до конца текущего сезона. Отметим, что "горожане" уверенно лидируют в местном чемпионате.

Половину нынешнего сезона Вьюнник провел в составе "Мариуполя". На его счету два результативных действия (1+1) в 13-ти играх.