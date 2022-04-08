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Талантливый форвард Шахтера арендован лидером швейцарского чемпионата
Полгода играл за Мариуполь
Фото: ФК Мариуполь
Воспитанник донецкого "Шахтера" отправился в Швейцарию.
Богдан Вьюнник был арендован футбольным клубом "Цюрих". Сделка рассчитана до конца текущего сезона. Отметим, что "горожане" уверенно лидируют в местном чемпионате.
Der FC Zürich gibt ukrainischem Flüchtling Bohdan Viunnyk, Nachwuchsspieler von Shakhtar Donetsk, einen Vertrag bis 30. Juni 2022:— FC Zürich (@fc_zuerich) April 8, 2022
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Половину нынешнего сезона Вьюнник провел в составе "Мариуполя". На его счету два результативных действия (1+1) в 13-ти играх.
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