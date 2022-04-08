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Талантливый форвард Шахтера арендован лидером швейцарского чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Полгода играл за Мариуполь

Талантливый форвард Шахтера арендован лидером швейцарского чемпионата

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Воспитанник донецкого "Шахтера" отправился в Швейцарию.

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Богдан Вьюнник был арендован футбольным клубом "Цюрих". Сделка рассчитана до конца текущего сезона. Отметим, что "горожане" уверенно лидируют в местном чемпионате.

Половину нынешнего сезона Вьюнник провел в составе "Мариуполя". На его счету два результативных действия (1+1) в 13-ти играх.

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В статье: Шахтер (Донецк) Цюрих Богдан Вьюнник
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