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Цыганков: Украинцы заслуживают мира и спокойной жизни
Вингер "Динамо" верит в скорейшую победу Украины
Фото: ФК Динамо
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о благотворительной деятельности киевлян в Польше.
"Стараемся помогать нашим людям и детям, которые вынуждены покинуть свои дома всем, чем можем. И пока мы все вместе — мы непобедимы. Верю, что скоро снова будет мирное небо над Украиной, а зло будет наказано. Потому что украинцы заслуживают мира и спокойной жизни, где каждый имеет возможность строить свое будущее.
Все будет Украина. Слава Украине", - написал Цыганков.
Напомним, что сегодня "Динамо" начнет свой благотворительный тур с матча против "Легии" в Варшаве. Начало - в 21:30 по киевскому времени.
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