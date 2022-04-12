Цыганков: Украинцы заслуживают мира и спокойной жизни

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о благотворительной деятельности киевлян в Польше.

"Стараемся помогать нашим людям и детям, которые вынуждены покинуть свои дома всем, чем можем. И пока мы все вместе — мы непобедимы. Верю, что скоро снова будет мирное небо над Украиной, а зло будет наказано. Потому что украинцы заслуживают мира и спокойной жизни, где каждый имеет возможность строить свое будущее.

Все будет Украина. Слава Украине", - написал Цыганков.