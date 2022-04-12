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Цыганков: Украинцы заслуживают мира и спокойной жизни

Премьер-лига
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Вингер "Динамо" верит в скорейшую победу Украины

Цыганков: Украинцы заслуживают мира и спокойной жизни

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о благотворительной деятельности киевлян в Польше.

"Стараемся помогать нашим людям и детям, которые вынуждены покинуть свои дома всем, чем можем. И пока мы все вместе — мы непобедимы. Верю, что скоро снова будет мирное небо над Украиной, а зло будет наказано. Потому что украинцы заслуживают мира и спокойной жизни, где каждый имеет возможность строить свое будущее.

Все будет Украина. Слава Украине", - написал Цыганков.

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Напомним, что сегодня "Динамо" начнет свой благотворительный тур с матча против "Легии" в Варшаве. Начало - в 21:30 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков война с Россией
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