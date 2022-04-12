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Сидорчук: Война показала, кто нам друг, а кто просто много говорит

Премьер-лига
(2 голосов)

Капитан "Динамо" приятно удивлен поддержкой Польши

Сидорчук: Война показала, кто нам друг, а кто просто много говорит

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о поддержке нашей страны со стороны Польши.

"Все мы были шокированы тем приемом, который нам уже устроили поляки. С первых минут пребывания на польской земле мы увидели огромное количество украинской символики. Флаги нашей страны расположены везде - на транспорте, зданиях, в окнах простых жителей Варшавы.

На билбордах - слова поддержки и осуждение действий агрессора. Самые распространенные из них - "Путин, иди нах**". Война действительно показала, кто нам сейчас друг, а кто просто много говорит и мало делает, - сказал Сидорчук.

Напомним, что сегодня "Динамо" начнет свой благотворительный тур с матча против "Легии" в Варшаве.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (2)
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Просто Толик (Одесса)
12.04.2022 в 12:33
Жаль, что выбрали неудачное время начала матча Динамо - Легия. В 21-30. Сегодня в это время все болельщики футбола будут смотреть игры с участием Баварии и Реала.
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zlоyded (Киев)
12.04.2022 в 12:18
А ось це вірно сказав! Самим першим ВТІК з України! Ось такий капітан
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