Сидорчук: Война показала, кто нам друг, а кто просто много говорит

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о поддержке нашей страны со стороны Польши.

"Все мы были шокированы тем приемом, который нам уже устроили поляки. С первых минут пребывания на польской земле мы увидели огромное количество украинской символики. Флаги нашей страны расположены везде - на транспорте, зданиях, в окнах простых жителей Варшавы.

На билбордах - слова поддержки и осуждение действий агрессора. Самые распространенные из них - "Путин, иди нах**". Война действительно показала, кто нам сейчас друг, а кто просто много говорит и мало делает, - сказал Сидорчук.