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Сидорчук: Война показала, кто нам друг, а кто просто много говорит
Капитан "Динамо" приятно удивлен поддержкой Польши
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о поддержке нашей страны со стороны Польши.
"Все мы были шокированы тем приемом, который нам уже устроили поляки. С первых минут пребывания на польской земле мы увидели огромное количество украинской символики. Флаги нашей страны расположены везде - на транспорте, зданиях, в окнах простых жителей Варшавы.
На билбордах - слова поддержки и осуждение действий агрессора. Самые распространенные из них - "Путин, иди нах**". Война действительно показала, кто нам сейчас друг, а кто просто много говорит и мало делает, - сказал Сидорчук.
Напомним, что сегодня "Динамо" начнет свой благотворительный тур с матча против "Легии" в Варшаве.
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