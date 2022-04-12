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С дублем Беседина. Динамо обыграло Легию в благотворительном матче
Здорово начали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" провело свой первый спарринг в рамках благотворительного тура "За Мир". В соперниках была польская "Легия".
Как и недавно у "Шахтера", сегодня у "бело-синих" играли украинцы. И они же добыли результат. Ранний гол Буяльского и дубль Артема Беседина помогли чемпиону Украины обыграть польского оппонента.
Следующим соперником "Динамо" станет "Галатасарай". Игра состоится 14-го апреля.
Благотворительный матч
"Динамо" - "Легия" 3:1
Голы: Буяльский 3, Беседин 56, 70 - Стржалек 54
"Динамо": Бущан — Караваев, Попов (Кендзера, 72), Сирота (Боль, 73), Дубинчак (Вивчаренко, 46) — Сидорчук (Шепелев 63), Шапаренко (Андриевский, 63) — Цыганков (Бражко, 80), Буяльский (Гармаш, 69), Антюх (Вербич, 46, Кулач) — Ванат (Беседин, 46)
"Легия": Кикольски - Скибицки, Головня, Абу Ханна, Младенович - Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич - Влодарчик
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