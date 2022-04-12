С дублем Беседина. Динамо обыграло Легию в благотворительном матче

Киевское "Динамо" провело свой первый спарринг в рамках благотворительного тура "За Мир". В соперниках была польская "Легия".

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Как и недавно у "Шахтера", сегодня у "бело-синих" играли украинцы. И они же добыли результат. Ранний гол Буяльского и дубль Артема Беседина помогли чемпиону Украины обыграть польского оппонента.

Следующим соперником "Динамо" станет "Галатасарай". Игра состоится 14-го апреля.

Благотворительный матч

"Динамо" - "Легия" 3:1

Голы: Буяльский 3, Беседин 56, 70 - Стржалек 54

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов (Кендзера, 72), Сирота (Боль, 73), Дубинчак (Вивчаренко, 46) — Сидорчук (Шепелев 63), Шапаренко (Андриевский, 63) — Цыганков (Бражко, 80), Буяльский (Гармаш, 69), Антюх (Вербич, 46, Кулач) — Ванат (Беседин, 46)

"Легия": Кикольски - Скибицки, Головня, Абу Ханна, Младенович - Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич - Влодарчик