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С дублем Беседина. Динамо обыграло Легию в благотворительном матче

Премьер-лига
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Здорово начали

С дублем Беседина. Динамо обыграло Легию в благотворительном матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой первый спарринг в рамках благотворительного тура "За Мир". В соперниках была польская "Легия".

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Как и недавно у "Шахтера", сегодня у "бело-синих" играли украинцы. И они же добыли результат. Ранний гол Буяльского и дубль Артема Беседина помогли чемпиону Украины обыграть польского оппонента.

Следующим соперником "Динамо" станет "Галатасарай". Игра состоится 14-го апреля.

Благотворительный матч
"Динамо" - "Легия" 3:1
Голы: Буяльский 3, Беседин 56, 70 - Стржалек 54
"Динамо": Бущан — Караваев, Попов (Кендзера, 72), Сирота (Боль, 73), Дубинчак (Вивчаренко, 46) — Сидорчук (Шепелев 63), Шапаренко (Андриевский, 63) — Цыганков (Бражко, 80), Буяльский (Гармаш, 69), Антюх (Вербич, 46, Кулач) — Ванат (Беседин, 46)
"Легия": Кикольски - Скибицки, Головня, Абу Ханна, Младенович - Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич - Влодарчик

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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