Кучук: Знаю, если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера - они вернутся

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал выезд "Динамо" и "Шахтера" за границу для проведения благотворительных товарищеских матчей.

"Динамо" Киев и "Шахтер" - это наше будущее, к чему мы должны стремиться и в это сложное время. Поверьте, это будет не просто, но своими действиями они будут прославлять наш футбол, показывать наших футболистов, показывать, что Украина развивается, не стоит на месте, а наоборот идет дальше.

Непростой шаг, но его я не имею права осуждать. Кто-то это делает, но только не я. Знаю, если понадобятся ребята из "Динамо" и "Шахтера", они вернутся в Украину.

Я вижу, как футболисты, тренеры берутся за оружие: Алиев Саша, Андрей Богданов, Владимир Езерский. Поверьте, что если нужно, то украинские футболисты объединятся, чтобы показать что в стране продолжается жизнь", — сказал Кучук.