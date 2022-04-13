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Кучук: Знаю, если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера - они вернутся
Тренер "Руха" поддержал проведение благотворительных матчей
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал выезд "Динамо" и "Шахтера" за границу для проведения благотворительных товарищеских матчей.
"Динамо" Киев и "Шахтер" - это наше будущее, к чему мы должны стремиться и в это сложное время. Поверьте, это будет не просто, но своими действиями они будут прославлять наш футбол, показывать наших футболистов, показывать, что Украина развивается, не стоит на месте, а наоборот идет дальше.
Непростой шаг, но его я не имею права осуждать. Кто-то это делает, но только не я. Знаю, если понадобятся ребята из "Динамо" и "Шахтера", они вернутся в Украину.
Я вижу, как футболисты, тренеры берутся за оружие: Алиев Саша, Андрей Богданов, Владимир Езерский. Поверьте, что если нужно, то украинские футболисты объединятся, чтобы показать что в стране продолжается жизнь", — сказал Кучук.
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