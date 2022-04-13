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Кучук: Знаю, если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера - они вернутся

Премьер-лига
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Тренер "Руха" поддержал проведение благотворительных матчей

Кучук: Знаю, если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера - они вернутся

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал выезд "Динамо" и "Шахтера" за границу для проведения благотворительных товарищеских матчей.

"Динамо" Киев и "Шахтер" - это наше будущее, к чему мы должны стремиться и в это сложное время. Поверьте, это будет не просто, но своими действиями они будут прославлять наш футбол, показывать наших футболистов, показывать, что Украина развивается, не стоит на месте, а наоборот идет дальше.

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Непростой шаг, но его я не имею права осуждать. Кто-то это делает, но только не я. Знаю, если понадобятся ребята из "Динамо" и "Шахтера", они вернутся в Украину.

Я вижу, как футболисты, тренеры берутся за оружие: Алиев Саша, Андрей Богданов, Владимир Езерский. Поверьте, что если нужно, то украинские футболисты объединятся, чтобы показать что в стране продолжается жизнь", — сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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