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Шахтер - Лехия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Вслед за "Динамо", в Польше сыграют и "горняки"
Фото: ФК Шахтер
Благотворительный матч, 14.04.2022
"Шахтер" 20:30 "Лехия"
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