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Гусев: Каждый сейчас должен делать то, что умеет, чтобы принести больше пользы
Помощник Луческу - о благотворительных играх киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев рассказал о проведении киевлянами благотворительных товарищеских матчей.
"Это тяжелая работа, потому что настроение у ребят не очень хорошее. Но все понимают, что нужно помогать стране кто как может. Добросовестно пытаемся это сделать. Хотя это очень сложно, учитывая ситуацию в Украине. Пытаемся обратить на нее мировое внимание и собрать как можно больше средств для помощи людям.
Каждый сейчас должен делать то, что умеет, чтобы принести больше пользы. Мы принесем больше пользы, если будем ездить по Европе и своими победами в это тяжелое время приносить радость нашему народу. Думаю, то что мы делаем - хорошее дело.
Все прекрасно понимают, что сейчас в стране идет страшная война. Каждый должен заниматься своим делом. У каждого есть много задач и работы. Даже если нам чего-то не хватает, то все молча терпят. Будем делать то, что делаем", - рассказал Гусев для телеканала "Рада".
Напомним, что сегодня "Динамо" в рамках европейского турне "Match for peace!" сыграет против "Галатасарая". Начало - в 17:00.
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